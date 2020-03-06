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06 марта 2020, пятница, 20:53 22
Жизнь 2020-03-06T20:54:07+02:00
Українські Новини
Виталий Козловский в свой день рождения стал звездным флористом

Виталий Козловский в свой день рождения стал звездным флористом

Анна Рудык
8 марта, Телеканал Интер, Виталий Козловский, Флорист
Козловский флорист. Фото: Интер
Козловский флорист. Фото: Интер

Известный украинский исполнитель Виталий Козловский отметил свой 35-й день рождения, в который попробовал себя в непривычной для себя профессии и стал флористом в рамках эксперимента программы "Утро с Интером". Об этом сообщает пресс-служба телеканала Интер.

Так, сообщается, что Козловский встал за прилавок цветочного магазина, чтобы лично поздравить женщин с приближающимся праздником 8 Марта.  

Настоящим сюрпризом для посетителей цветочного магазина на окраине Ирпеня стал тот факт, что вместо продавца красочные букеты для них составлял сам Виталий Козловский. Конечно, перед тем, как приступить к своим новым обязанностям, звездный флорист ознакомился с ассортиментом и выучил замысловатые названия некоторых цветов. Теперь он точно знает, как выглядят эустомы, гиацинты, леокаспермумы, орнитогалумы, ранункулюсы и аспарагусы.

Также Козловский дарил цветы от себя всем посетительницам магазина. А затем с большой охапкой красных роз певец вышел на улицу, чтобы поздравить с наступающим праздником всех встречных женщин: 

"Дорогие мои, накануне 8 Марта я поздравляю вас с этим прекрасным праздником! Хочу, чтобы вы всегда улыбались и чтобы жизнь улыбалась вам. Когда улыбаются женщины – мир становится лучше", - сказал Козловский. 

Артист не скрывает, что этот эксперимент ему очень понравился и он всегда готов участвовать в подобных проектах. "Вот такой нестандартный у меня выдался день, я был помощником флориста. Очень приятно, что женщины так любят получать цветы в подарок. Мужчины, берите это во внимание. А накануне 8 Марта я хочу поздравить каждую и пожелать взаимной любви, радости и вечной весны в сердце", - поделился эмоциями певец.

Ранее Українські Новини сообщали, из каких стран доставляют цветы на прилавки Украины.

Также Українські Новини поделились идеями женского весеннего маникюра ко дню 8 Марта. 

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