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06 марта 2020, пятница, 19:25 170
Силовые структуры 2020-03-06T19:31:20+02:00
Українські Новини
В Волынской области обнаружили контрафактных сигарет на 15 млн гривен

В Волынской области обнаружили контрафактных сигарет на 15 млн гривен

Анна Рудык
СБУ, Евросоюз, Контрабанда, Контрафактные сигареты
Сигареты. Фото: pixabay
Сигареты. Фото: pixabay

Служба безопасности Украины предупредила контрабанду контрафактных сигарет в страны Европейского союза на сумму 15 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передают Українські Новини.

Согласно следствию, участники группировки организовали механизм нелегального производства подакцизной продукции.

В частности, готовый товар фигуранты планировали незаконно транспортировать за границу для сбыта на территории европейских стран.

Правоохранители остановили в Волынской области транспортное средство участников группы.

Во время его проверки сотрудники СБУ обнаружили 500 тыс. пачек контрафактных сигарет на общую сумму 15 млн гривен. Обнаруженный товар фигуранты пытались незаконно переправить через госграницу.

Указано, что сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Как сообщали Українськi Новини, Одесские таможенники обнаружили контрафактных кубиков Рубика на 3 млн гривен.

Ранее в "Борисполе" задержали жительницу Сум при попытке ввоза из ЕС партии экстази, которую она спрятала в пакете со сладостями.

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