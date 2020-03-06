Обострение на Донбассе: погиб военный, еще четверо ранены

Боевики 4 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в пятницу, 1 украинский военнослужащий погиб, 1 ранен и 3 получили боевое поражение.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українські Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем.

3 обстрела были зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи Авдеевки и Песков.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел возле Зайцево.

В пятницу в результате вражеских обстрелов 1 украинский военный погиб, 1 был ранен и 3 получили боевое поражение.

Как сообщали Українськi Новини, из-за возможных случаев коронавируса в ОРДЛО штаб ООС ввел ограничения на КПВВ.

Также на Донбассе боевики вели огонь из запрещенного оружия, ранен военный, еще двое травмированы.