Близнецам следует беречь суставы, а у Раков возможны проблемы с ЖКТ — гороскоп здоровья на субботу

В марте украинцев ждет мощная магнитная буря. Это очень сильно может повлиять на метеочувствительных людей. Для того, чтобы подготовиться к этому, чтобы избежать неприятностей со здоровьем, астрологи советуют прислушиваться к звездам. Подробнее о том, что звезды советуют всем знакам зодиака на субботу, 7 марта, расскажут Українські Новини.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В субботу у Овнов будет благоприятный день для посещения стоматолога. Если ничего не беспокоит, то стоит сходить для профилактики.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В этот день звезды советуют Тельцам отказаться от алкоголя. Он будет иметь разрушительную силу для организма Тельцов, особенно для печени.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В субботу звезды советуют Близнецам воздержаться от занятий спортом. Особое внимание следует уделить суставам. В этот день есть риск получить ушиб или травму.

Рак (21 июня – 22 июля)

В субботу звезды советуют Ракам воздержаться от употребления жирной и жареной пищи. В этот день велик шанс нарушить процесс пищеварения. В субботу лучше сделать разгрузочный день.

Лев (23 июля – 22 августа)

В этот день звезды советуют Львам уделить внимание коже. Лучше всего сделать какой-то пилинг, чтобы удалить омертвевшие клетки. Также не следует посещать солярий в субботу.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В субботу звезды советуют Девам устроить себе отдых. В этот день следует заняться восстановлением сил после трудовой недели.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весам звезды советуют отказаться от употребления трудноусвояемой пищи и газированных напитков. Они даже в небольшом количестве могут привести к сбою в работе пищеварения.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионам в субботу звезды советуют заняться диагностикой организма, даже если ничего не беспокоит. Это поможет удостовериться, что будущем ничего не побеспокоит.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В этот день Стрельцы будут чувствовать слабость и вялость. Звезды советуют посвятить день восстановлению сил. Также следует добавить в рацион больше витаминов.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В субботу Козероги будут чувствовать себя хорошо. Никаких ухудшений не ожидается. Но звезды не советуют перенапрягаться в этот день.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В этот день звезды советуют Водолеям уделить внимание волосам и коже головы. Окрашивая в субботу могут привести к негативным рещультатам. Лучше всего посвятить день уходовым процедурам.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбам звезды не советуют употреблять большое количество алкоголя. В этот день он будет губителен для печени. Также возможны скачки давления.

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