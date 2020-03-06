Близнецам следует беречь суставы, а у Раков возможны проблемы с ЖКТ — гороскоп здоровья на субботу

В марте украинцев ждет мощная магнитная буря. Это очень сильно может повлиять на метеочувствительных людей. Для того, чтобы подготовиться к этому, чтобы избежать неприятностей со здоровьем, астрологи советуют прислушиваться к звездам. Подробнее о том, что звезды советуют всем знакам зодиака на субботу, 7 марта, расскажут Українські Новини. Овен (21 марта – 19 апреля) В субботу у Овнов будет благоприятный день для посещения стоматолога. Если ничего не беспокоит, то стоит сходить для профилактики. Телец (20 апреля – 20 мая) В этот день звезды советуют Тельцам отказаться от алкоголя. Он будет иметь разрушительную силу для организма Тельцов, особенно для печени. Близнецы (21 мая – 20 июня) В субботу звезды советуют Близнецам воздержаться от занятий спортом. Особое внимание следует уделить суставам. В этот день есть риск получить ушиб или травму. Рак (21 июня – 22 июля) В субботу звезды советуют Ракам воздержаться от употребления жирной и жареной пищи. В этот день велик шанс нарушить процесс пищеварения. В субботу лучше сделать разгрузочный день. Лев (23 июля – 22 августа) В этот день звезды советуют Львам уделить внимание коже. Лучше всего сделать какой-то пилинг, чтобы удалить омертвевшие клетки. Также не следует посещать солярий в субботу. Дева (23 августа – 22 сентября) В субботу звезды советуют Девам устроить себе отдых. В этот день следует заняться восстановлением сил после трудовой недели. Весы (23 сентября – 22 октября) Весам звезды советуют отказаться от употребления трудноусвояемой пищи и газированных напитков. Они даже в небольшом количестве могут привести к сбою в работе пищеварения. Скорпион (23 октября – 21 ноября) Скорпионам в субботу звезды советуют заняться диагностикой организма, даже если ничего не беспокоит. Это поможет удостовериться, что будущем ничего не побеспокоит. Стрелец (22 ноября – 21 декабря) В этот день Стрельцы будут чувствовать слабость и вялость. Звезды советуют посвятить день восстановлению сил. Также следует добавить в рацион больше витаминов. Козерог (22 декабря – 19 января) В субботу Козероги будут чувствовать себя хорошо. Никаких ухудшений не ожидается. Но звезды не советуют перенапрягаться в этот день. Водолей (20 января – 18 февраля) В этот день звезды советуют Водолеям уделить внимание волосам и коже головы. Окрашивая в субботу могут привести к негативным рещультатам. Лучше всего посвятить день уходовым процедурам. Рыбы (19 февраля – 20 марта) Рыбам звезды не советуют употреблять большое количество алкоголя. В этот день он будет губителен для печени. Также возможны скачки давления. Как сообщали Українські Новини, синоптики рассказали, что 8 марта резко испортится погода. Также Ульяна Супрун рассказала о том, как повысить иммунитет.