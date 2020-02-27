Магнитные бури в марте могут серьезно повлиять на здоровье метеочувствительных людей

После затаишься солнечной активности в феврале, украинцев ждет настоящее испытание — мощная магнитная буря в марте. Когда ждать самого серьезного в этом году метеоудара, рассказали Українські Новнини.

Магнитные бури вызывают потоки солнечного ветра, которые двигаются сквозь магнитосферу земли и вызывают возмущения земного геомагнитного поля. Эти явления могут длиться как несколько часов, так и несколько дней подряд. Жители полярных широт в это время могут любоваться полярным сиянием, но метеозависимые люди часто чествуют себя плохо в такие дни.

По данным Физического института имени Лебедева (ФИАН), в начале марта следует ждать сильных волнений уровня G1. Метеоколебания будут продолжаться два дня подряд — 4 и 5 марта.

Магнитные бури в феврале и марте (скрин: ФИАН)

В первые весенние дни стоит поберечь себя людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, людям, которые страдают болями в суставах, психоэмоционально нестабильным людям и гипертоникам.

Люди из группы риска могут ощущать в эти дни головные боли, перепады настроения, скачки артериального давления или даже мигрени. Также стоит приготовиться к бессоннице и депрессивному настроению. Хорошо только, что не все испытывают проблемы со здоровьем в дни магнитных бурь.

Как сообщали Українські Новини, Супрун развенчала миф о влиянии погоды и магнитных бурь на самочувствие. По ее словам, многие жалуются на мигрени и сильную головную боль именно в этот период. Но подтверждений, что именно активность Солнца вызывает эти симптомы — недостаточно.