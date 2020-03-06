В Киеве собираются построить еще один пешеходный мост - на Оболони

В Киеве решили построить еще один пешеходный мост – от Оболонской набережной до острова Оболонского. Строительство будет завершено до конца нынешнего года, сообщается на сайте Киевской горгосадминистрации в пятницу, 6 марта.

"Для создания комфортных условий для жителей и гостей Киева в 2020 году построят пешеходный мостовой переход между Оболонской набережной и островом Оболонский. Устройство мостового перехода позволит создать туристический кольцевой пешеходный маршрут вокруг залива Оболонь, сочетающий Оболонскую набережную с парком Наталка и новым пляжем с соответствующим комплексным благоустройством на острове Оболонский" – говорится в сообщении.

Заказчиком работ определили Оболонскую райгосадминистрацию. Финансировать работы планируют за счет инвесторов.

Как сообщали Українські Новини, соединяющий Владимирскую горку и Арку дружбы народов пешеходно-велосипедный мост нравится всем киевлянам и украинцам, исключая оппонентов Виталия Кличко. Ранее Киевская городская государственная администрация пообещала заменить поврежденное стекло на мосту Кличко, после появления новых трещин и ослабевших тросов у основания одного из ограждений.