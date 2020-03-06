Под Киевом реконструируют полигон бытовых отходов

Компания "Киевспецтранс" (Киев), осуществляющая вывоз и утилизацию мусора в столице, объявила тендер на реконструкцию и техническое переоборудование полигона твердых бытовых отходов №5 в селе Подгорцы (Обуховский район, Киевская область) ожидаемой стоимостью 403,218 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Согласно им, исполнителю необходимо будет изменить геометрические параметры дамб обваловки, обустроить дренаж в теле дамб, построить насосную станцию перекачки дренажных вод, построить 2 противорадиационные укрытия на 20 человек каждое и прочее.

Отмечается, что на полигоне захороняются 40-45% отходов Киева, а также частично отходы Обуховского района.

Объем захоронения составляет 450-500 тыс. тонн в год.

Срок выполнения работ - в течение 18 календарных месяцев с даты подписания договора.

Конечный срок подачи предложений - 26 марта, аукцион назначен на 4 мая.

46,83% "Киевспецтранса" владеет компания "Таргет Трейд" (Киев), 51% - Киевский городской совет.

5-й полигон состоит из 2 секций, одна из которых, площадью 18,15 га, вторая - 17,6 га.

Как сообщали Українськi Новини, вывоз мусора в Киеве может подорожать.

Тем временем во Франции компаниям запретят выбрасывать нераспроданные товары.