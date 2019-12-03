Вывоз мусора в Киеве может подорожать

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко прогнозирует незначительное повышение тарифов на содержание придомовых территорий и вывоз мусора в 2020 году.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Что касается услуг содержания придомовых территорий, что касается вывоза мусора, если будут повышения, то незначительные, на следующий год", - сказал мэр.

Он также сообщил, что большая часть тарифов на коммунальные услуги зависит от цены на электроэнергию, газ и энергоносители, и компании, которые предоставляют услуги Киеву, дают окончательную цену.

Кличко отметил, что если цена на газ или электроэнергию будет снижена, то автоматически будет снижена цена и на коммунальные услуги.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве не хватает персонала и техники для вывоза мусора.

Ранее мобильное приложение помогло собрать тонну мусора в Карпатах.