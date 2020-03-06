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06 марта 2020, пятница, 15:03 22
Экономика 2020-03-06T15:03:40+02:00
Українські Новини
Урожай картофеля в Украине снизился на 10% в 2019

Урожай картофеля в Украине снизился на 10% в 2019

Елена Литвин
Урожай, Картофель, Овощи, урожай картофеля
Картофель. Фото: all.biz
Картофель. Фото: all.biz

Урожай картофеля в Украине снизился на 9,9% до 20,2 млн тонн в 2019 году по сравнению с 2018 годом.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства со ссылкой на данный Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, в частности, в прошлом году в домохозяйствах населения было собрано 19,89 млн тонн картофеля, что на 9,9% ниже показателя 2018 года.

Больше всего картофеля было убрано в Винницкой (1,83 млн тонн), Житомирской (1,6 млн тонн) и Львовской (1,53 млн тонн) областях.

Кроме того, за указанный период увеличился урожай капусты на 4,9% до 1,75 млн тонн, огурцов (включая корнишоны) - на 5,3% до 1 млн тонн, тыквы - на 2,9% до 713 тыс. тонн, чеснока - на 15% до 215 тыс. тонн, лука - на 12,9% до 998 тыс. тонн, моркови - на 3,3% до 869 тыс. тонн, свеклы - на 4,6% до 856 тыс. тонн.

При этом Украина сократила производство сладкого перца на 1% до 162 тыс. тонн, баклажанов - на 3,1% до 66,4 тыс. тонн, помидоров - на 4,1% до 2,2 млн тонн, кабачков - на 1,9% до 633 тыс. тонн.

Как сообщали Українськi Новини, УАПК считает, что нет предпосылок для роста цен на картофель свыше 7 гривен/кг до лета.

В то же время Украина побила рекорд по сбору урожая зерна в 2019.

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