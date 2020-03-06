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06 березня 2020, пʼятниця, 15:08 12
Економіка 2020-03-06T16:45:03+02:00
Українські Новини
Урожай картоплі в Україні знизився на 10% в 2019

Урожай картоплі в Україні знизився на 10% в 2019

Елена Литвин
овочі, Картопля, врожай, врожай картоплі
Картопля. Фото: all.biz
Картопля. Фото: all.biz

Урожай картоплі в Україні знизився на 9,9% до 20,2 млн тонн в 2019 році порівняно з 2018 роком.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з посиланням на даний Державної служби статистики.

Згідно з повідомленням, зокрема, в минулому році в домогосподарствах населення було зібрано 19,89 млн тонн картоплі, що на 9,9% нижче показника 2018 року.

Найбільше картоплі було прибрано у Вінницькій (1,83 млн тонн), Житомирській (1,6 млн тонн) та Львівській (1,53 млн тонн) областях.

Крім того, за вказаний період збільшився урожай капусти на 4,9% до 1,75 млн тонн, огірків (включаючи корнішони) - на 5,3% до 1 млн тонн, гарбузи - на 2,9% до 713 тис. тонн, часнику - на 15% до 215 тис. тонн, цибулі - на 12,9% до 998 тис. тонн, моркви - на 3,3% до 869 тис. тонн, буряка - на 4,6% до 856 тис. тонн.

При цьому Україна скоротила виробництво солодкого перцю на 1% до 162 тис. тонн, баклажанів - на 3,1% до 66,4 тис. тонн, помідорів - на 4,1% до 2,2 млн тонн, кабачків - на 1,9% до 633 тис. тонн.

Як повідомляли Українські Новини, УАПК вважає, що немає передумов для зростання цін на картоплю понад 7 гривень/кг до літа.

Водночас Україна побила рекорд по збору урожаю зерна в 2019.

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