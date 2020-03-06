Жители многоэтажек смогут отключаться от тепла

После того, как в "Нефтегазе" рассказали, как оплатить коммуналку, не продавая собаку, жители многоквартирных домов могут подать заявление на отключение от тепла, чтобы не переплачивать.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українськi Новини.

"Жители многоквартирного дома могут уже сейчас досрочно прекратить отопительный сезон, приняв соответствующее решение на общедомовых собраниях. Решение должны поддержать не менее 75% жителей, а протокол собрания необходимо направить теплоснабжающей организации - КП "Киевтеплоэнерго", ООО "Евро-Реконструкция" или другой. Если сразу на собрании не удалось собрать всех жителей, то можно принять решение путем письменного анкетирования и также оформить протокол", - сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он отметил, что действующее законодательство дает широкие возможности жителям многоквартирных домов для принятия коллективных решений и местные власти всегда идут навстречу людям в их стремлении эффективно управлять домом и экономить энергоресурсы.

"Самое главное - прийти к консенсусу с большинством соседей. Если люди считают, что готовы отключить отопление и не платить лишнего, мы такую ​​возможность даем", - добавил он.

Он также отметил, что коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" также стремится экономить ресурсы и постепенно осуществляет термомодернизации сетей и оборудования, чтобы не повышать тарифы для потребителей.

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