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06 березня 2020, пʼятниця, 14:45 4
Економіка 2020-03-06T16:15:03+02:00
Українські Новини
Мешканці багатоповерхівок зможуть відключати від тепла

Мешканці багатоповерхівок зможуть відключати від тепла

Ольга Фандорина
Тепло, опалення, комунальні послуги, багатоквартирні будинки

Після того, як у "Нафтогазі" розповіли, як оплатити комуналку, не продаючи собаку, жителі багатоквартирних будинків можуть подати заяву на відключення від тепла, щоб не переплачувати.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА), передають Українські Новини.

"Мешканці багатоквартирного будинку можуть вже зараз достроково припинити опалювальний сезон, прийнявши відповідне рішення на загальнобудинкових зборах. Рішення повинні підтримати не менше 75% мешканців, а протокол зборів необхідно направити теплопостачальної організації - КП "Київтеплоенерго", ТОВ "Євро-Реконструкція" або інший. Якщо відразу на зборах не вдалося зібрати всіх мешканців, то можна прийняти рішення шляхом письмового анкетування і також оформити протокол", - повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

Він зазначив, що чинне законодавство дає широкі можливості мешканцям багатоквартирних будинків для прийняття колективних рішень і місцева влада завжди йдуть назустріч людям в їх прагненні ефективно управляти будинком і економити енергоресурси.

"найголовніше - прийти до консенсусу з більшістю сусідів. Якщо люди вважають, що готові відключити опалення і не платити зайвого, ми даємо таку можливість", - додав він.

Він також зазначив, що комунальне підприємство "Київтеплоенерго" також прагне економити ресурси і поступово здійснює термомодернізації мереж і обладнання, щоб не підвищувати тарифи для споживачів.

Раніше Українські Новини писали про те, як оформити субсидію на комунальні послуги.

Як раз із-за аномально теплої зими запаси газу в Україні на 55% більше, ніж у минулому році.

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