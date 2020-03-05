Зеленский за приём иностранных лидеров с официальными визитами в Украине в разных городах

Президент Владимир Зеленский сегодня прибыл в Новые Санжары на выписку эвакуированных из Уханя украинцев, и выступает за то, чтобы иностранные лидеры, которые приезжают в Украину с официальными визитами, принимались не только в Киеве, но и в других городах.

Об этом он сообщил в ходе встречи с бизнесом в Полтаве, передают Українськi Новини.

"Мне приятно быть с командой на Полтавщине. Сегодня приедут сюда послы "Большой семерки". Мы хотим, начиная с сегодняшнего дня, приезжать в разные города Украины, и чтобы с официальными визитами президентов, премьер-министров других стран, которых мы встречаем в Киеве, мы встречали в разных городах Украины. Мне кажется, это было бы очень справедливо. Начинаем с Полтавы, куда приехали послы "Большой семерки", - сказал он.

Зеленский также сообщил, что пробудет в Полтаве с рабочим визитом 2 дня.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский совершил 30 рабочих визитов в 16 областей в 2019 году.

Также в зоне обсервации также добровольно находится министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.