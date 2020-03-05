подписаться на рассылку
24.55 24.94
27.15 27.78
˟
05 марта 2020, четверг, 16:13 228
Президент 2020-03-05T16:59:12+02:00
Українські Новини
Зеленский за приём иностранных лидеров с официальными визитами в Украине в разных городах

Зеленский за приём иностранных лидеров с официальными визитами в Украине в разных городах

Елизавета Кесельман
Владимир Зеленский, Зеленский, Новые Санжары, Иностранные послы
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский сегодня прибыл в Новые Санжары на выписку эвакуированных из Уханя украинцев, и выступает за то, чтобы иностранные лидеры, которые приезжают в Украину с официальными визитами, принимались не только в Киеве, но и в других городах.

Об этом он сообщил в ходе встречи с бизнесом в Полтаве, передают Українськi Новини.

"Мне приятно быть с командой на Полтавщине. Сегодня приедут сюда послы "Большой семерки". Мы хотим, начиная с сегодняшнего дня, приезжать в разные города Украины, и чтобы с официальными визитами президентов, премьер-министров других стран, которых мы встречаем в Киеве, мы встречали в разных городах Украины. Мне кажется, это было бы очень справедливо. Начинаем с Полтавы, куда приехали послы "Большой семерки", - сказал он.

Зеленский также сообщил, что пробудет в Полтаве с рабочим визитом 2 дня.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский совершил 30 рабочих визитов в 16 областей в 2019 году.

Также в зоне обсервации также добровольно находится министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Больше новостей о: Владимир Зеленский Зеленский Новые Санжары Иностранные послы

Эпидемия коронавируса произошла из-за утечки в китайской лаборатории, – Данилов
В Украине будут запрещать массовые мероприятия из-за коронавируса
Новости
В феврале поступления в сводный бюджет выросли до 62,2 млрд гривен, — Налоговая 17:03
Украина погрязла в коррупции, а планы вступить в ЕС неосуществимы, — президент Чехии 16:52
Быший министр Соколовская получила три надбавки и заработала более 40 тыс. гривен 16:40
Нет результата – до свидания, – Зеленский о Рябошапке 16:38
Новые Санжары
В Новых Санжарах закончился карантин: как встречали украинцев 16:38
больше новостей
Блюда в столовой Верховной Рады
В столовой Верховной Рады появилось постное меню: цены и фото блюд 18:55
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
Три кандидата отказались от постов в правительстве Шмыгаля, - СМИ 13:25
Сильные дожди со снегом: в Украине объявили штормовое предупреждение 09:48 Карта
СМИ нашли в ГАСКе киевских Бонни и Клайда: влюбленных заподозрили в схемах, вымогательстве и коррупции 13:25
больше новостей
СМИ нашли в ГАСКе киевских Бонни и Клайда: влюбленных заподозрили в схемах, вымогательстве и коррупции 13:25
Абонплата за газ: за каждый день просрочки украинцы будут получать огромные штрафы 06:00
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
Зеленский заявил, что плана по повышению пенсий нет 16:33
Блюда в столовой Верховной Рады
В столовой Верховной Рады появилось постное меню: цены и фото блюд 18:55
больше новостей
В Черновицкой области коронавирус подозревают еще у двоих людей, вернувшихся из Италии
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok