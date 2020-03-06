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  • Экс-министр Милованов за февраль получил 32 тыс. гривен, его замы 53 тыс. до 111 тыс. гривен
06 марта 2020, пятница, 12:40 125 Документ
Политика 2020-03-06T12:53:07+02:00
Українські Новини
Экс-министр Милованов за февраль получил 32 тыс. гривен, его замы 53 тыс. до 111 тыс. гривен

Экс-министр Милованов за февраль получил 32 тыс. гривен, его замы 53 тыс. до 111 тыс. гривен

Кира Молчанова
Тимофей Милованов, зарплата министра, зарплаты Кабмина, зарплаты чиновников
Тимофей Милованов. Фото: Facebook/Тимофей Милованов
Тимофей Милованов. Фото: Facebook/Тимофей Милованов

Заработная плата бывшего министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, которого отправили в отставку вместе с предыдущим Кабмином, за февраль составила 32 тыс. гривен, его заместителей — от 53 тыс. до 111 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе министерства на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Милованову в феврале, составила 31 960 гривны, из которых должностной оклад составил 16 000 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений — 3 200 гривен, надбавка за интенсивность труда — 12 000 гривен, индексация — 761 гривна.

Зарплата первого заместителя министра Павла Кухты составила 89 173 гривны (в том числе премия за январь — 60 700 гривен), заместителей Тараса Высоцкого — 80 160 гривен (премия за январь — 52 800 гривен), Светланы Панаиотиди — 77 072 гривны (премия за январь — 44 900 гривен), Дмитрия Романовича — 110 496 гривен (премия за январь — 73 900 гривен), заместителя — торгового представителя Тараса Качки — 53 282 гривны, Сергея Николайчука - 101 806 гривен (премия за январь — 69 100 гривен), Юлии Свириденко — 97 181 гривну (премия за январь — 63 701 гривну).

Как сообщали Українськi Новини, вице-премьер Денис Шмыгаль на встрече с главами фракций Верховной Рады сообщил, что несколько человек отказались от постов в его правительстве. Среди них был Милованов.

Заработная плата бывшего премьер-министра Алексея Гончарука за февраль составила 44 тыс. гривен.

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