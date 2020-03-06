Бывший министр Дубилет за февраль заработал 16 тысяч гривен

Заработная плата бывшего министра Кабинета Министров Дмитрия Дубилета, вместо которого Рада назначила Олега Немчинова, за февраль составила 16 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин. Согласно ему, Дубилету было начислено за февраль 16 000 гривен, из которых должностной оклад составил 16 000 гривен. Надбавок, премий и командировочных в феврале министру насчитано не было. Сумма удержанных налогов составила 3 120 гривен. Фактическая сумма средств, полученная Дубилетом, составила 12 880 гривен. Как сообщали Украiнськi Новини, бывший министр Кабинета Министра Дмитрий Дубилет продолжит работать в команде нового правительства. До этого Дубилет заявлял, что готов продолжить работу в Кабинете Министров для завершения начатых проектов.