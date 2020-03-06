Ночью после телеэфира на депутата Бужанского напали 40 титушек

Народный депутат Макс Бужанский заявил о нападении на него после передачи "Народ против". Об этом "слуга народа" написал в своем Telegram-канале.

"В 16 часов меня предупредили, что готовится провокация, после вечернего эфира "Народ против". И верно, в 0 часов 30 минут толпа персонажей, человек 35-40 с битами, представившихся ветеранами полка "Азов" и прибывшая на автомобилях Аа1154 ХІ мицубиси L200 черный, АА0714 Ха белый мерседес-спринтер, с помощью нескольких яиц одержала убедительную победу над моим костюмом", - сообщил Бужанский.

"Не особо впечатлен. Костюмов у меня явно больше, чем у них яиц, я имею ввиду, у меня одного, чем у них всех, сорока, вместе взятых. Переживаю, не испугались ли ребята, всего-то четыре десятка, вот так взяли и решились на такой отчаянный шаг", - иронизирует Бужанский.

Своей реакцией на инцидент в социальной сети Facebook поделилась и ведущая программы "Народ против" Наташа Влащенко.

"Только что после программы " ветераны полка Азов" (так они представились) пытались задержать и оскорбить Макса Бужанского. Хотя Юрий Михальчишин говорит, что бойцы полка "Азов" сейчас находятся в другом месте.

Но, слава Богу, камеры работают, и мы будем знать, кто сегодня с пакетами молока и прочей хренью приходил к студии. Все это происходило, когда я переодевалась после эфира, но очевидцы рассказали:

"Когда Макс уже уехал, "бойцы- удальцы" удивлялись, что он не испугался и быстро не убежал."

Да потому что в принципе не боится вас. И вы это знаете, заказная агитбригада", - отметила Влащенко.

Ситуацию на персональной странице в Facebook прокомментировал и политолог Сергей Лямец.

" Только что на выходе из студии Нацкорпус напал на Макса Бужанского. Я много видел фотографий, где "азовцы" и "нацдружины" месят полицию или каких-то людей. Но впервые увидел, как с улыбкой кричат "Следующий раз убьём н@х!"

Я не знаю тонкостей и не хочу знать. Знающие люди мне сказали, что это не привет от Авакова. Но совершенно уверен, что министр внутренних дел приложил руку к тому, чтобы Нацкорпус стал тем, чем стал. Слишком выгодно иметь подконтрольных радикалов, которые иногда выполняют щекотливые поручения, за что и получают свободу действий", - констатировал Лямец .

Как информировали Українські Новини, несмотря на то, что Посольство Соединённых Штатов Америки в Украине заявило об ожидании встречи послов стран G7 "Большой семерки" с участием Генерального Прокурора Украины Руслана Рябошапки, депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский (фракция "Слуга народа") зарегистрировал в Парламенте постановление о выражении недоверия Генеральному Прокурору.