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06 марта 2020, пятница, 10:45 1918
Политика 2020-03-06T11:14:43+02:00
Українські Новини
Ночью после телеэфира на депутата Бужанского напали 40 титушек

Ночью после телеэфира на депутата Бужанского напали 40 титушек

Павел Твердохлиб
Руслан Рябошапка, Максим Бужанский, Лямец Сергей, Наташа Влащенко, Отставка Рябошапки
Максим Бужанский Фото: 112
Максим Бужанский Фото: 112

Народный депутат Макс Бужанский заявил о нападении на него после передачи "Народ против". Об этом "слуга народа" написал в своем Telegram-канале.

"В 16 часов меня предупредили, что готовится провокация, после вечернего эфира "Народ против". И верно, в 0 часов 30 минут толпа персонажей, человек 35-40 с битами, представившихся ветеранами полка "Азов" и прибывшая на автомобилях Аа1154 ХІ мицубиси L200 черный, АА0714 Ха белый мерседес-спринтер, с помощью нескольких яиц одержала убедительную победу над моим костюмом", - сообщил Бужанский.

"Не особо впечатлен. Костюмов у меня явно больше, чем у них яиц, я имею ввиду, у меня одного, чем у них всех, сорока, вместе взятых. Переживаю, не испугались ли ребята, всего-то четыре десятка, вот так взяли и решились на такой отчаянный шаг", - иронизирует Бужанский.

Своей реакцией на инцидент в социальной сети Facebook поделилась и ведущая программы "Народ против" Наташа Влащенко.

"Только что после программы " ветераны полка Азов" (так они представились) пытались задержать и оскорбить Макса Бужанского. Хотя Юрий Михальчишин говорит, что бойцы полка "Азов" сейчас находятся в другом месте.

Но, слава Богу, камеры работают, и мы будем знать, кто сегодня с пакетами молока и прочей хренью приходил к студии. Все это происходило, когда я переодевалась после эфира, но очевидцы рассказали:

"Когда Макс уже уехал, "бойцы- удальцы" удивлялись, что он не испугался и быстро не убежал."

Да потому что в принципе не боится вас. И вы это знаете, заказная агитбригада", - отметила Влащенко.

Ситуацию на персональной странице в Facebook прокомментировал и политолог Сергей Лямец.

" Только что на выходе из студии Нацкорпус напал на Макса Бужанского. Я много видел фотографий, где "азовцы" и "нацдружины" месят полицию или каких-то людей. Но впервые увидел, как с улыбкой кричат "Следующий раз убьём н@х!"

Я не знаю тонкостей и не хочу знать. Знающие люди мне сказали, что это не привет от Авакова. Но совершенно уверен, что министр внутренних дел приложил руку к тому, чтобы Нацкорпус стал тем, чем стал. Слишком выгодно иметь подконтрольных радикалов, которые иногда выполняют щекотливые поручения, за что и получают свободу действий", - констатировал Лямец .

Как информировали Українські Новини, несмотря на то, что Посольство Соединённых Штатов Америки в Украине заявило об ожидании встречи послов стран G7 "Большой семерки" с участием Генерального Прокурора Украины Руслана Рябошапки, депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский (фракция "Слуга народа") зарегистрировал в Парламенте постановление о выражении недоверия Генеральному Прокурору.

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