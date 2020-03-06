Вночі після телеефіру на депутата Бужанського напали 40 тітушок

Народний депутат Макс Бужанський заявив про напад на нього після передачі "Народ проти". Про це "слуга народу" написав в своєму Telegram-каналі.

"О 16 годині мене попередили, що готується провокація, після вечірнього ефіру "Народ проти". І справді, в 0 годин 30 хвилин натовп персонажів, осіб 35-40 з битами, які представилися ветеранами полку "Азов" і прибули на автомобілях АА1154 ХІ Міцубісі L200 чорний, АА0714 ХА білий "Мерседес-спринтер", за допомогою декількох яєць здобули переконливу перемогу над моїм костюмом", - повідомив Бужанський.

"Не особливо вражений. Костюмів у мене явно більше, ніж у них яєць, я маю на увазі, у мене одного, ніж у них всіх, сорока, разом узятих. Переживаю, не злякалися чи хлопці, все-то чотири десятки, ось так взяли і зважилися на такий відчайдушний крок", - іронізує Бужанський.

Своєю реакцією на інцидент в соціальній мережі Facebook поділилася і ведуча програми "Народ проти" Наташа Влащенко.

"Тільки що після програми "ветерани полку "Азов" (так вони представилися) намагалися затримати і образити Макса Бужанського. Хоча Юрій Михальчишин каже, що бійці полку "Азов" зараз знаходяться в іншому місці.

Але, слава Богу, камери працюють, і ми будемо знати, хто сьогодні з пакетами молока та іншою хренью приходив до студії. Все це відбувалося, коли я переодягалася після ефіру, але очевидці розповіли:

"Коли Макс вже поїхав, "бійці-молодці" дивувалися, що він не злякався і швидко не втік."

Та тому що в принципі не боїться вас. І ви це знаєте, замовна агітбригада", - зазначила Влащенко.

Ситуацію на персональній сторінці в Facebook прокоментував і політолог Сергій Лямець.

"Тільки що на виході зі студії Нацкорпус напав на Макса Бужанського. Я багато бачив фотографій, де "азовці" і "нацдружіни" місять поліцію або якихось людей. Але вперше побачив, як з посмішкою кричать "Наступний раз вб'ємо н@х!"

Я не знаю тонкощів і не хочу знати. Знаючі люди мені сказали, що це не привіт від Авакова. Але абсолютно впевнений, що міністр внутрішніх справ доклав руку до того, щоб Нацкорпус став тим, чим став. Занадто вигідно мати підконтрольних радикалів, які іноді виконують делікатні доручення, за що і отримують свободу дій", - констатував Лямець.

Як інформували Українські Новини, незважаючи на те, що Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні заявило про очікування зустрічі послів країн G7 "Великої сімки" за участі Генерального Прокурора України Руслана Рябошапки, депутат Верховної Ради України Максим Бужанський (фракція "Слуга народу") зареєстрував у Парламенті постанову про висловлення недовіри Генеральному Прокурору.