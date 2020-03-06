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  • Бородянский заработал за февраль всего 26 тысяч гривен - в 3 раза меньше, чем его госсекретарь
06 марта 2020, пятница, 10:32 400 Документ
Политика 2020-03-06T10:32:23+02:00
Українські Новини
Бородянский заработал за февраль всего 26 тысяч гривен - в 3 раза меньше, чем его госсекретарь

Бородянский заработал за февраль всего 26 тысяч гривен - в 3 раза меньше, чем его госсекретарь

Ольга Фандорина
Зарплата, Зарплаты министров, Владимир Бородянский, зарплаты чиновников

Заработная плата министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского за февраль составила 26 тыс. гривен, его заместителей - от 47 тыс. до 54 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 80 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства культуры, молодежи и спорта на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Бородянскому в феврале, составила 26 549 гривен, из них должностной оклад - 26 549 гривен.

Фактическая сумма средств, выплаченная министру, составила 21 372 гривны.

Зарплата первого заместителя министра Анатолия Максимчука составила 49 573 гривны (из них премия за февраль - 15 000 гривен), заместителей Алексея Сивирина - 47 126 гривен (командировочные - 26 126 гривен), Владимира Шумилина - 50 073 гривны (премия за февраль - 17 000 гривен), Ирины Подоляк - 54 360 гривен (премия за февраль - 2 178 гривен), Светланы Фоменко - 53 159 гривен и госсекретаря Артема

Как сообщали Українськi Новини, бывший министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский отказался работать в новом правительстве из-за разделения министерства.

 Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета Министров во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Ранее экс-министр Бородянский провел презентацию своих инициатив по новому медийному закону. По словам министра, грядет серьезное ужесточение политики в отношении журналистов и СМИ. Вплоть до блокировки сайтов, закрытия каналов и уголовной ответственности за "манипуляции".

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