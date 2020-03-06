Глава МОЗ Емец продолжит оперировать даже в должности министра здравоохранения

Министр здравоохранения Илья Емец продолжит медицинскую практику и будет оперировать. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире политического ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", передают Українськi Новини. "Мы договорились, Илья Николаевич продолжит свою медицинскую практику, он будет оперировать, совмещая должности. Закон это позволяет, медицинская этика это позволяет, и это важно", - сказал Шмыгаль. Как сообщали Українськi Новини, 4 марта Верховная Рада назначила министром здравоохранения 64-летнего Илью Емца. С 2003 года он занимал должность директора государственного учреждения "Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения Украины", с 21 декабря 2010 года по 17 мая 2011 года - должность министра здравоохранения в правительстве Николая Азарова. После отставки Емец вернулся на должность директора Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии. Также Илья Емец задекларировал большой земельный участок, квартиру, дом и 708 тысяч гривен дохода за 2019 год.