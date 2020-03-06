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06 марта 2020, пятница, 00:10 94
Кабмин 2020-03-06T00:10:51+02:00
Українські Новини
Глава МОЗ Емец продолжит оперировать даже в должности министра здравоохранения

Глава МОЗ Емец продолжит оперировать даже в должности министра здравоохранения

Ольга Фандорина
Кабмин, Центр детской кардиологии и кардиохирургии им. Н. Амосова, Новый Кабмин, Илья Емец
Илья Емец. Фото: kmr.gov.ua
Илья Емец. Фото: kmr.gov.ua

Министр здравоохранения Илья Емец продолжит медицинскую практику и будет оперировать.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире политического ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", передают Українськi Новини.

"Мы договорились, Илья Николаевич продолжит свою медицинскую практику, он будет оперировать, совмещая должности. Закон это позволяет, медицинская этика это позволяет, и это важно", - сказал Шмыгаль.

Как сообщали Українськi Новини, 4 марта Верховная Рада назначила министром здравоохранения 64-летнего Илью Емца.

С 2003 года он занимал должность директора государственного учреждения "Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения Украины", с 21 декабря 2010 года по 17 мая 2011 года - должность министра здравоохранения в правительстве Николая Азарова.

После отставки Емец вернулся на должность директора Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии.

Также Илья Емец задекларировал большой земельный участок, квартиру, дом и 708 тысяч гривен дохода за 2019 год.

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