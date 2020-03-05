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05 марта 2020, четверг, 21:53 294
Общество 2020-03-05T21:54:19+02:00
Українські Новини
Низкая зарплата, застой и коллектив. Почему еще украинцы увольняются с работы

Низкая зарплата, застой и коллектив. Почему еще украинцы увольняются с работы

Таня Войтюк
Опрос, работа, Профессии, Увольнение
Работа. Профессии. Фото: freepik
Работа. Профессии. Фото: freepik

Помимо того, что ныне популярностью пользуються профессии в сфере IT, украинцы все реже задерживаются на работе на долго.

Об этом говорится в исследовании HeadHunter, сообщает "Экономическая правда".

Исследование показало, что 44% респондентов меняют работу раз в 2-4 года, а каждый пятый – раз в год или чаще.

Эксперты назвали причины, которые могут заставить украинских соискателей уйти от текущего работодателя, а какие – способны удержать от такого шага:

  • Для 50% опрошенных причиной уйти с работы (или начать об этом думать) станет низкая заработная плата;
  • Почти столько же респондентов (45%) сообщил, что изменят работодателя, если почувствуют застой на текущем месте работы;
  • Переманить интересным предложением от другой компании можно 39% опрошенных;
  • Еще треть опрошенных (33%) готовы будут сменить работу, если их деятельность не будет приносить удовольствие;
  • Почти столько же (32%) не будут мириться с некомфортной атмосферой внутри коллектива;
  • Наименее популярные причины для увольнения – это слишком большая нагрузка (8%), личные проблемы (4%) и большие изменения в рабочем процессе;
  • Абсолютное большинство (57%) респондентов декларируют свою готовность остаться в компании при условии повышения зарплаты;
  • Новые проекты и перспективы развития способны удержать 44% респондентов, а повышение - 35%;
  • Еще 31% опрошенных заявили, что могут остаться в компании, если их заработная плата будет регулярно пересматриваться, а 28% могут удержать определенные бенефиты, а именно – компенсация расходов на обучение, курсы или тренинги;

Почему увольняются украинцы. Инфографика: hh.uaПочему увольняются украинцы. Инфографика: hh.ua

Наименее эффективными способами предотвращения увольнения оказались наличие трансфера (развозка) от дома до работы и обратно, проведение (или внедрение) корпоративов, совместных праздников и активностей и возможность уйти в отпуск после окончания проекта (по 3-4%).

Ранее Українські Новини сообщали о том, какие профессии пользуются популярностью у молодежи.

Также HR-эксперт назвала 4 востребованные профессии, для которых необходимо иметь высшее образование.

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