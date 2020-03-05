Водолеи будут чувствовать себя хорошо, а Рыбы столкнутся с проблемами ЖКТ — гороскоп здоровья на пятницу

Магнитные бури в марте могут сильно повлиять на самочувствие метеочувствительных людей. Астрологи советуют прислушиваться к звездам, чтобы минимизировать влияние магнитных бурь. Подробнее об астрологическом прогнозе на пятницу, 6 февраля, расскажут Українські Новини.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В пятницу может обостриться состояние тех Овнов, которые болеют респираторными заболеваниями. Звезды советуют тщательнее прислушиваться к своему самочувствию.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В этот день звезды советуют Тельцам правильно питаться. Не следует пропускать приемы пищи и перекусывать на ходу. Иначе есть риск, что возникнут проблемы с ЖКТ.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В пятницу звезды советуют Близнецам не нагружать себя делами на вечер. Проведите его за отдыхом. Иначе есть риск свалиться от переутомления.

Рак (21 июня – 22 июля)

Раки в пятницу будут в плохом настроении. Жизненный тонус также будет пониженый. Но звезды не советуют прибегать к лекарственным средствам. Попробуйте справиться своими силами.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львы будут чувствовать себя прекрасно в этот день. Однако звезды советуют ограничить физические нагрузки в этот день. Есть риск сорвать спину.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В этот день Девы наконец смогут понять причину своего недавнего плохого самочувствия. Звезды советуют не медлить с лечением и сразу же обратиться к врачу.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весам в пятницу не следует долго находиться на сквозняке. В этот день у них повышен риск простыть.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В этот день Скорпионы будут раздражительными. Звезды советуют постараться не поддаваться перепадам настроения, чтобы не травмировать свою нервную систему.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Звезды советуют Стрельцам поискать новые впечатления в этот день. Это поможет немного отвлечься от рутины и предотвратить возникновение выгорания.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В пятницу звезды советуют Козерогам тщательно мыть и проваривать (прожаривать) продукты. В этот день велик шанс отравиться чем-то.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В пятницу Водолеи будут хорошо чувствовать себя. Звезды советуют провести ревизию своей аптечки. Скоро она может понадобиться Водолеям.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбы могут столкнуться с проблемами пищеварения в этот день. Звезды советуют не употреблять ничего жирного и трудноусвояемого. Лучше всего добавьте в рацион продукты, которые содержат клетчаткую

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