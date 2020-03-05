В апреле будет холодно и сыро: синоптики дали прогноз погоды в Украине до самой Пасхи

После аномально теплой зимы, которая по мнению метеорологов в Украине так и не наступила, прогнозы синоптиков на весну кардинально отдичаются. Так, в марте ожидается от -17 мороза с метелями до +18 тепла. С прогнозом на апрель тоже не все просто.

Официальная метеорология говорит, что тенденции теплой зимы продолжатся весной. Такле мнение выразила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух, пишет "Сегодня".

"Температура в марте может быть на 2-3 градуса выше нормы, в апреле и мае – на 1-2 градуса выше нормы, – говорит Вера Балабух. – Но, по последним долгосрочным прогнозам, ожидается значительный дефицит осадков. Это тревожно, так как у нас была сухая осень, бесснежная зима", - говорит эксперт.

А вот народный синоптик Леонид Горбань не согласен, и убежден, что и в апреле настоящее тепло еще не придет.

"В апреле будет холодно и сыро до самой Пасхи, которая в этом году будет 19 апреля, только в конце месяца станет ясно и тепло", – рассказал Горбань.

Что касается осадков, то замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил: дожди ожидаются в пределах 80-90% от нормы на все три весенние месяца.

"Но возможны и неожиданности, один-два весенних циклона, которые не обойдут Украину стороной, принесут столь необходимую растениям дополнительную влагу", – добавил Прокопенко.

Прогноз погоды в Украине на весну от народного синоптика.

Как сообщали Українські Новини, метеоролог рассказала, какая погода ждет украинцев в будущем.

Тем временем, 2019 год стал самым теплым в Украине за всю историю наблюдений, средняя температура воздуха в Киеве достигла 10,6 градусов, что на 2,9 градуса выше нормы.

Ранее синоптики дали устрашающий прогноз погоды на пять лет.