7 люстраторів Мін'юсту за 2 місяці люстрували 1 людину, отримавши 300 тис. гривень зарплати

Міністерство юстиції України повідомило, що в січні-лютому 2020 року відділом з питань люстрації до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовані положення Закону України "Про очищення влади" було внесено інформацію про 1 особу, щодо якої застосовано заборону.

Про це йдеться у відповіді Мін'юсту на інформаційний запит Українських Новин.

"До Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади", протягом січня-лютого 2020 року внесені відомості щодо 1 особи, щодо якої застосовано заборону, передбачену ч. 3 або ч. 4 ст. 1 Закону України "Про очищення влади", - вказано у відповіді.

У Мін'юсті зазначили, що станом на 27.02.2020 чисельність відділу з питань люстрації становила 7 штатних одиниць.

Також у відповіді міністерства вказано, що розмір фактичних видатків на заробітну плату на інші виплати працівникам відділу в 2020 році складав: у січні - 85 334,60 гривень, у лютому - 210 662,01 гривень.

На підставі наданої інформації підсумуємо - за 2 місяці роботи в 2020 році 7 штатних "люстраторов" Мін'юсту люстрували 1 особу, отримавши сукупну зарплату в розмірі 295 996,61 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 24 лютого Велика палата Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) остаточно визнала, що український закон "Про люстрацію" порушує права людини.

Раніше глава Венеціанської комісії Джанні Букіккіо заявив, що український закон "Про люстрацію" порушує права людини та повинен бути змінений.