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05 марта 2020, четверг, 17:03 174
Финансы 2020-03-05T17:03:46+02:00
Українські Новини
В феврале поступления в сводный бюджет выросли до 62,2 млрд гривен, — Налоговая

В феврале поступления в сводный бюджет выросли до 62,2 млрд гривен, — Налоговая

Таня Войтюк
Бюджет, Госбюджет, Доход, налоговая служба
Деньги. Фото: Алексей Дорошенко/Facebook
Деньги. Фото: Алексей Дорошенко/Facebook

Тем временем как за февраль Налоговая собрала на 2,5 млрд гривен больше, чем планировала, в феврале текущего года в сводный бюджет поступило 62,2 млрд гривен, что на 10,5 млрд гривен, или 20,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы, передают Українські Новини.

"Такой прирост обеспечен не только за счет налогообложения заработной платы, но и других источников доходов физических лиц. Это свидетельствует об изменении подхода к администрированию этого бюджетообразующего налога", - подчеркнул председатель налоговой службы Сергей Верланов.

Из них в госбюджет поступило 38,2 млрд гривен, что на 8,2 млрд гривен, или 27,2% больше соответствующего показателя прошлого года. Местные бюджеты получили 24,4 млрд гривен, что на 2,3 млрд гривен, или 10,5% больше, чем в феврале 2019.

Всего в течение января-февраля текущего года сальдо налоговых поступлений в сводный бюджет составляют 106,4 млрд гривен. Это на 15,1 млрд гривен, или 16,6% больше, чем в январе-феврале прошлого года.

В госбюджет поступило 61,3 млрд гривен (плюс 10,4 млрд гривен, или на 20,5%), в местные бюджеты - 45,1 млрд гривен (плюс 4,7 млрд гривен, или на 11,6%).

Как сообщали Українські Новини, доходы госбюджета в феврале выполнены на 93,7%. В 2019 году госбюджет недополучил 35 млрд гривен доходов.

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