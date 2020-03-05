В феврале поступления в сводный бюджет выросли до 62,2 млрд гривен, — Налоговая

Тем временем как за февраль Налоговая собрала на 2,5 млрд гривен больше, чем планировала, в феврале текущего года в сводный бюджет поступило 62,2 млрд гривен, что на 10,5 млрд гривен, или 20,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы, передают Українські Новини. "Такой прирост обеспечен не только за счет налогообложения заработной платы, но и других источников доходов физических лиц. Это свидетельствует об изменении подхода к администрированию этого бюджетообразующего налога", - подчеркнул председатель налоговой службы Сергей Верланов. Из них в госбюджет поступило 38,2 млрд гривен, что на 8,2 млрд гривен, или 27,2% больше соответствующего показателя прошлого года. Местные бюджеты получили 24,4 млрд гривен, что на 2,3 млрд гривен, или 10,5% больше, чем в феврале 2019. Всего в течение января-февраля текущего года сальдо налоговых поступлений в сводный бюджет составляют 106,4 млрд гривен. Это на 15,1 млрд гривен, или 16,6% больше, чем в январе-феврале прошлого года. В госбюджет поступило 61,3 млрд гривен (плюс 10,4 млрд гривен, или на 20,5%), в местные бюджеты - 45,1 млрд гривен (плюс 4,7 млрд гривен, или на 11,6%). Как сообщали Українські Новини, доходы госбюджета в феврале выполнены на 93,7%. В 2019 году госбюджет недополучил 35 млрд гривен доходов.