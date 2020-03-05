Украина погрязла в коррупции, а планы вступить в ЕС неосуществимы, — президент Чехии

"Украина, к сожалению, уже давно погрязла в коррупции. Если бы экономическая ситуация Украины стала бы более прозрачной, и одновременно понизилась хотя бы на 50% роль олигархов, то только потом мы могли бы вести дебаты о возможности более интенсивного сотрудничества с ЕС", - сказал он.

Планы Киева по вступлению в Евросоюз, по мнению Земана, в обозримой перспективе являются неосуществимыми. Их реализации препятствует уровень экономического развития Украины, а также жизненный уровень ее граждан, который, как сказал президент, сравним с уровнем жизни жителей Бангладеш. ЕС не имеет такого объема средств, который мог бы "влить" в Украину, чтобы приблизить ее социально-экономические показатели хотя бы к показателям наиболее экономически слабых государств - членов сообщества.

"Если бы ей (Украине - ред.) дали дотации, то никогда (у стран ЕС - ред.) не было бы уверенности, что эти средства поступят к тем, кому предназначены, а не осядут в карманах олигархов", - подчеркнул президент Чехии.

Как сообщали Українські Новини, соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом вступило в силу 1 сентября 2017 года.

Тем временем Украина экспортировала в ЕС товаров и услуг на $25 млрд в 2019.