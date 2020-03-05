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05 марта 2020, четверг, 16:52 18
Внешняя политика 2020-03-05T16:54:03+02:00
Українські Новини
Украина погрязла в коррупции, а планы вступить в ЕС неосуществимы, — президент Чехии

Украина погрязла в коррупции, а планы вступить в ЕС неосуществимы, — президент Чехии

Таня Войтюк
Украина, Евросоюз, ЕС, Земан
Украина и Евросоюз. Фото: sq.com.ua
Украина и Евросоюз. Фото: sq.com.ua

В 2019 Украина показала худший результат по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС, по мнению президента Чехии, в обозримой перспективе планы Киева по вступлению в Евросоюз являются неосуществимыми.

Об этом заявил президент Чехии Милош Земан в интервью, опубликованном в четверг словацкой газетой Pravda.

"Украина, к сожалению, уже давно погрязла в коррупции. Если бы экономическая ситуация Украины стала бы более прозрачной, и одновременно понизилась хотя бы на 50% роль олигархов, то только потом мы могли бы вести дебаты о возможности более интенсивного сотрудничества с ЕС", - сказал он.

Планы Киева по вступлению в Евросоюз, по мнению Земана, в обозримой перспективе являются неосуществимыми. Их реализации препятствует уровень экономического развития Украины, а также жизненный уровень ее граждан, который, как сказал президент, сравним с уровнем жизни жителей Бангладеш. ЕС не имеет такого объема средств, который мог бы "влить" в Украину, чтобы приблизить ее социально-экономические показатели хотя бы к показателям наиболее экономически слабых государств - членов сообщества.

"Если бы ей (Украине - ред.) дали дотации, то никогда (у стран ЕС - ред.) не было бы уверенности, что эти средства поступят к тем, кому предназначены, а не осядут в карманах олигархов", - подчеркнул президент Чехии.

Как сообщали Українські Новини, соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом вступило в силу 1 сентября 2017 года.

Тем временем Украина экспортировала в ЕС товаров и услуг на $25 млрд в 2019.

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