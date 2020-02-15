Украина экспортировала в ЕС товаров и услуг на $25 млрд в 2019

Украина экспортировала товаров и услуг в Европейский Союз на 25 млрд долларов в 2019 году.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства, передают Українськi Новини.

"В 2019 году экспорт украинских товаров в страны ЕС вырос на 3%, а услуг - на 7,7%. Всего за экспорт товаров и услуг в страны ЕС Украина получила более 25 млрд долларов: 20,75 млрд долларов - за товары и 4,28 млрд долларов - за услуги", - говорится в нем.

Отмечается, что в 2019 году Украина получила наибольшую долю средств за экспорт товаров от стран ЕС (41,5%).

Кроме этого, в сообщении отмечается, что в целом Украина экспортировала в другие страны мира товаров и услуг на 63,7 млрд долларов, что на 11% больше чем в 2018 году.

Также, внешнеторговые операции проводились с партнерами из 235 стран мира, а больше всего украинских товаров купил Китай.

Экспорт в Китай в денежном выражении вырос на 63% по сравнению с 2018 годом, а объемы экспорта товаров в Россию за этот период снизились на 11%.

Самыми продаваемыми позициями украинского экспорта товаров в 2019 году были: продукты растительного происхождения - 12,9 млрд долларов, недрагоценные металлы и изделия из них - 10,3 млрд долларов, минеральные продукты - 4,9 млрд долларов.

Также отмечается, что по сравнению с 2018 годом Украина больше продавала в другие страны удобрений, оптических приборов и аппаратов (+22%), наземного транспорта, летательных аппаратов, плавучих средств (+32%), жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней (+ 44%).

Как сообщали Українськi Новини, Украина обогнала Китай по экспорту сельхозпродукции в Евросоюз.

Также в 2019 году Украина экспортировала елочные украшения в 27 стран мира. Популярными направлениями экспорта являются Нидерланды, Польша, Германия, Беларусь и Швейцария.