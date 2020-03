Компания Коломойского станет давальцем ОПЗ

Частное акционерное общество "Укрнефтебурение" сделал лучшее ценовое предложение на конкурсе по отбору поставщика давальческого сырья для крупного производителя аммиака и карбамида Одесского припортового завода (ОПЗ, Одесская область).

Об этом на свой странице в социальной сети Facebook сообщил первый заместитель председателя правления ОПЗ Николай Щуриков, передают Українськi Новини.

"Лучшее ценовое предложение за переработку тонны карбамида предоставила компания "Укрнефтебурение" - 77 долларов, аммиак - 39,5 доллара", - написал он.

Щуриков подчеркнул, что сегодня состоялся финальный этап конкурса для отбора давальца на ОПЗ.

По его мнению, на протяжении проведения конкурса члены наблюдательного совета ОПЗ, которые уже освобождены со своих должностей, создавали различные препятствия для срыва конкурса и пытались пролоббировать своего победителя.

Отмечается, что официальный результат будет обнародован 10 марта.

В конкурсе участвовали следующие компании: IBE Trade (США), Basis Trade AG (Швейцария), MADDOX SA (Швейцария), а также украинские компании: ООО "Тех Пром Газ", ООО "Торговый Дом "Сокар Украина", "Укрнефтебурение", ООО "Юг Газ" и ООО "Агро Газ Трейдинг".

44,9% акций "Укрнефтебурения" принадлежит кипрской Deripon Comercial Ltd, по 22,5% - британскими Ares Systems Ltd и Ariana Bussines Ltd, еще 10% компании принадлежит нидерландской JKX Ukraine B.V.

По утверждению бывшего председателя депутатской группы "Партия "Відродження" в Верховной Раде Виталия Хомутынника, "Укрнефтебурение" аффилированно с ним и бизнесменом Игорем Коломойским.

Как сообщали Українськi Новини, 29 января Андрей Богдан посетил ОПЗ вместе с заместителем председателя Фонда госимущества Украины Сергеем Игнатовским и представителями нефтяной компании Азербайджана "SOCAR".

В то же время Кабмин одобрил передачу на приватизацию еще 428 государственных предприятий.