Компанія Коломойського стане давальцем ОПЗ

Приватне акціонерне товариство "Укрнафтобуріння" зробив кращу цінову пропозицію на конкурсі з відбору постачальника давальницької сировини для великого виробника аміаку і карбаміду Одеського припортового заводу (ОПЗ, Одеська область).

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив перший заступник голови правління ОПЗ Микола Щуріков, передають Українські Новини.

"Найкращу цінову пропозицію за переробку тонни карбаміду надала компанія "Укрнафтобуріння" - 77 доларів, аміак - 39,5 долара", - написав він.

Щуріков наголосив, що сьогодні відбувся фінальний етап конкурсу для відбору давальца на ОПЗ.

На його думку, впродовж проведення конкурсу члени наглядової ради ОПЗ, які вже звільнені зі своїх посад, створювали різні перешкоди для зриву конкурсу і намагалися пролобіювати свого переможця.

Зазначається, що офіційний результат буде оприлюднений 10 березня.

У конкурсі брали участь наступні компанії: IBE Trade (США), Basis Trade AG (Швейцарія), MADDOX SA (Швейцарія), а також українські компанії: ТОВ "Тех Пром Газ", ТОВ "Торговий Дім "Сокар Україна", "Укрнафтобуріння", ТОВ "Південь Газ" та ТОВ "Агро Газ Трейдинг".

44,9% акцій "Укрнафтобуріння" належить кіпрській Deripon Comercial Ltd, по 22,5% - британськими Ares Systems Ltd і Ariana Bussines Ltd, ще 10% належить нідерландській компанії JKX Ukraine B. V.

За твердженням колишнього голови депутатської групи "Партія "Відродження" у Верховній Раді Віталія Хомутинника, "Укрнафтобуріння" аффилированно з ним і бізнесменом Ігорем Коломойським.

Як повідомляли Українські Новини, 29 січня Андрій Богдан відвідав ОПЗ разом з заступником голови Фонду держмайна України Сергієм Игнатовским і представниками нафтової компанії Азербайджану "SOCAR".

В той же час Кабмін схвалив передачу на приватизацію ще 428 державних підприємств.