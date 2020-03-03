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03 марта 2020, вторник, 13:54 20
Экономика 2020-03-03T13:55:19+02:00
Українські Новини
Монополиста по производству соли передали на приватизацию

Монополиста по производству соли передали на приватизацию

Григорий Яковенко
Приватизация, Монополия, Артемсоль, Фонд государственного имущества
Соль. Фото: pixabay
Соль. Фото: pixabay

Кабинет Министров одобрил передачу на приватизацию государственного предприятия "Артмесоль" и ещё 430 государственных предприятий.

Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Алексей Гончарук, передают Українськi Новини.

"Правительство отменило монополию на производство соли в Украине. "Артемсоль" приватизируют", - написал он.

Кроме того, согласно сообщению на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, по инициативе Фонда государственного имущества Кабмином было одобрено передачу на приватизацию 100% акций акционерного общества "Государственно-продовольственная зерновая корпорация" и государственной акционерной компании "Хлеб Украины".

Отмечается, что с целью дальнейшей приватизации на этих госпредприятиях будет проведена реструктуризация и подготовка к прозрачным аукционам с привлечением частого инвестора.

Также Кабмин одобрил передачу на приватизацию еще 428 государственных предприятий.

Как сообщали Українські Новини, Гончарук поручил Фонду госимущества начать приватизацию 5 крупных объектов в 2020 году.

Также гендиректор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус выступает за передачу Фонду государственного имущества и последующую приватизацию непрофильных предприятий концерна.

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