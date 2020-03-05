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05 марта 2020, четверг, 14:33 16
Общество 2020-03-05T14:34:25+02:00
Українські Новини
39% опрошенных "Рейтингом" считают, что в политике слишком мало женщин

39% опрошенных "Рейтингом" считают, что в политике слишком мало женщин

Кира Молчанова
Опрос, Женщины, Рейтинг, Женщины в политике
Женщина. Фото: allocine.fr
Женщина. Фото: allocine.fr

На данный момент в новом Кабинете министров только одна женщина — министр социальной политики Марина Лазебная. В это же время, 39% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", считают, что в политике слишком мало женщин.

 Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

 Респондентов попросили оценить присутствие женщин в разных сферах жизни.

Так, 39% ответили, что женщин скорее слишком мало в политике, 41% - достаточно, 12% - скорее слишком много, 8% - затруднились ответить.

Также 35% опрошенных ответили, что в правоохранительных органах скорее слишком мало женщин, 45% - достаточно, 9% - скорее слишком много, 11% затруднились ответить.

30% опрошенных решили, что в науке женщин скорее слишком мало, 29% - достаточно, 7% - скорее слишком много, 14% - затруднились ответить.

26% респондентов также решили, что в армии женщин скорее слишком мало, 41% - достаточно, 12% - скорее слишком много, 21% - затруднились ответить.

Однако 30% респондентов считают, что женщин скорее слишком много в сферах медицины и образования, а 10% - что скорее слишком мало.

Опрос проводился 21-25 февраля методом личного интервью среди 2000 совершеннолетних респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

Ранее Українськi Новини рассказали, что раньше Международный женский день 8 марта начинался как день борьбы женщин за свои права.

На 8 марта многие женщины получают в подарок цветы. В этот день в качестве подакра можно преподнести не только букет.

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