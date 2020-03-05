39% опрошенных "Рейтингом" считают, что в политике слишком мало женщин

На данный момент в новом Кабинете министров только одна женщина — министр социальной политики Марина Лазебная. В это же время, 39% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", считают, что в политике слишком мало женщин. Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини. Респондентов попросили оценить присутствие женщин в разных сферах жизни. Так, 39% ответили, что женщин скорее слишком мало в политике, 41% - достаточно, 12% - скорее слишком много, 8% - затруднились ответить. Также 35% опрошенных ответили, что в правоохранительных органах скорее слишком мало женщин, 45% - достаточно, 9% - скорее слишком много, 11% затруднились ответить. 30% опрошенных решили, что в науке женщин скорее слишком мало, 29% - достаточно, 7% - скорее слишком много, 14% - затруднились ответить. 26% респондентов также решили, что в армии женщин скорее слишком мало, 41% - достаточно, 12% - скорее слишком много, 21% - затруднились ответить. Однако 30% респондентов считают, что женщин скорее слишком много в сферах медицины и образования, а 10% - что скорее слишком мало. Опрос проводился 21-25 февраля методом личного интервью среди 2000 совершеннолетних респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%. Ранее Українськi Новини рассказали, что раньше Международный женский день 8 марта начинался как день борьбы женщин за свои права. На 8 марта многие женщины получают в подарок цветы. В этот день в качестве подакра можно преподнести не только букет.