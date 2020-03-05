В феврале продажи легковых электромобилей выросли на 67%

В феврале продажи легковых электромобилей увеличились на 67% до 623 единиц по сравнению с февралем 2019 года, при этом в январе продажи электромобилей выросли на треть.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.

"В феврале украинцы приобрели и поставили на учет 663 электромобиля, из которых только 29 шт. были новыми. Основную массу зарегистрированных в минувшем месяце электромобилей составили легковые авто – 623 штук. По сравнению с прошлым годом февральские регистрации легковых авто на электротяге выросли на 67 процентов", - говорится в нем.

Самым популярным электромобилем на украинском рынке продолжает оставаться Nissan Leaf - 252 продажи в феврале.

На втором месте Tesla Model S - продано 57 единиц, на третьем - Tesla Model 3 - продано 56 единиц.

Из 40 коммерческих электромобилей, проданных в феврале на украинском рынке, 38 были Renault Kangoo Z.E.

Как сообщали Українськi Новини, в прошлом году продажи легковых электромобилей выросли на почти треть, 92% из них - б/у.

Самым популярными легковым электромобилем в Украине в 2019 году стал Nissan Leaf - 3 217 продаж, на втором месте - Tesla Model S (продано 623 единицы), на третьем - Volkswagen Е-Golf - (продано 360 единицы).