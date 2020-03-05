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05 марта 2020, четверг, 11:47 260
Политика 2020-03-05T11:48:13+02:00
Українські Новини
Уманский приступил к обязанностям министра финансов

Уманский приступил к обязанностям министра финансов

Надежда Комендантова
Минфин, Игорь Уманский, Минфин Украины, Министр финансов
Игорь Уманский.
Игорь Уманский.

Игорь Уманский, назначенный на заседании Рады в среду, 4 марта министром финансов, приступил к исполнению своих обязанностей.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українські Новини.

5 марта 2020 экс-министр финансов Оксана Маркарова представила коллективу Министерства финансов нового главу Минфина - Игоря Уманского.

Отмечается, что с 9 января 2008 года по 11 марта 2010 года Уманский занимал должность первого заместителя министра финансов, при этом с 8 апреля 2009 года по 11 марта 2010 года он являлся исполняющим обязанности министра финансов.

Кроме того, Уманский являлся первым замминистра финансов с октября 2014 года по конец декабря 2015 года.

Родился Уманский в Припяти Киевской области.

В 1997 году окончил Киевский национальный экономический университет (магистр экономики).

С 2012 года – кандидат экономических наук.

Ранее он занимал различные, в том числе руководящие должности в Национальном банке, компании "Укртранснефть", Государственном ипотечном учреждении, Государственном агентстве по инвестициям и инновациям.

Как сообщали Українські Новини, 4 марта 2020 Верховная Рада назначила Уманского министром финансов.

Министр финансов Уманский заработал в "Укргазбанке" 306 тыс. гривен в 2019.

Также Игорь Уманский который входил в список потенциальных претендентов на пост главы правительства и Национального банка Украины считает вполне реальным увеличение роста ВВП страны до 7% в ближайшие годы.

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