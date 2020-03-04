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04 березня 2020, середа, 21:19 12
Кабмін 2020-03-04T23:00:03+02:00
Українські Новини
Бородянський Новосад відмовилися працювати в новому Кабміні

Бородянський Новосад відмовилися працювати в новому Кабміні

Елизавета Кесельман
Кабмін, Володимир Бородянський, Уряд, Ганна Новосад
Володимир Бородянський та Ганна Новосад. Фото:Facebook/ Viktoria Volontyrets
Володимир Бородянський та Ганна Новосад. Фото:Facebook/ Viktoria Volontyrets

Колишній міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський, який прославився завдяки законопроекту про медіа, та колишня міністр освіти і науки Ганна Новосад відмовилися працювати в новому Кабінеті Міністрів.

Про це написала співробітниця Мінкультури Вікторія Волонтирець на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Скріншот: Facebook/ Viktoria VolontyretsСкріншот: Facebook/ Viktoria Volontyrets

"Колишні міністр, міністерка і весна)). Так виглядають люди, які відмовилися працювати в оновленому уряді", - написала вона під опублікованими фото міністрів біля будівлі Верховної Ради в середу.

Як повідомляли "Українські Новини", у середу депутат Ради Ірина Верещук ("Слуга народу") повідомила, що в команді Президента Володимира Зеленського немає кандидатур на посади міністрів освіти, культури та економіки.

Рада прийняла відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука, що спричинило за собою відставку всього складу уряду і призначила прем'єром Дениса Шмигаля.

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