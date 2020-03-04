Бородянський Новосад відмовилися працювати в новому Кабміні

Колишній міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський, який прославився завдяки законопроекту про медіа, та колишня міністр освіти і науки Ганна Новосад відмовилися працювати в новому Кабінеті Міністрів.

Про це написала співробітниця Мінкультури Вікторія Волонтирець на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Скріншот: Facebook/ Viktoria Volontyrets

"Колишні міністр, міністерка і весна)). Так виглядають люди, які відмовилися працювати в оновленому уряді", - написала вона під опублікованими фото міністрів біля будівлі Верховної Ради в середу.

Як повідомляли "Українські Новини", у середу депутат Ради Ірина Верещук ("Слуга народу") повідомила, що в команді Президента Володимира Зеленського немає кандидатур на посади міністрів освіти, культури та економіки.

Рада прийняла відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука, що спричинило за собою відставку всього складу уряду і призначила прем'єром Дениса Шмигаля.