Зеленский видит главой МИДа Кулебу, а Пристайко - вице-премьером по евроинтеграции, - депутат

Президент Владимир Зеленский намерен предложить вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебу на должность министра иностранных дел, министра иностранных дел Вадима Пристайко - на должность вице-премьера по евроинтеграции.

Об этом сообщила депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Ирина Верещук, передают Українськi Новини.

"Все таки увидели, что нельзя голосовать за одного человека в качестве вице-премьера по вопросам европейской интеграции и министра иностранных дел, а поэтому министром иностранных дел, я надеюсь, будет господин Кулеба, а министром по вопросам европейской интеграции будет господин Пристайко", - сказала она.

Ранее команда Зеленского планировала предложить Раде совместить должность министра иностранных дел и вице-премьера и назначить на нее Кулебу.

Как сообщали Українські Новини, в "Слуге народа" рассказали, сколько кандидатов отсутствует в новом Кабмине.

Также Зеленский выступал в Раде, где должны рассматривать новый Кабмин.