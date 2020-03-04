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04 березня 2020, середа, 16:51 5
Верховна Рада і партії 2020-03-04T18:16:12+02:00
Українські Новини
Зеленський бачить главою МЗС Кулебу, а Пристайка – віцепрем'єром з євроінтеграції, – депутат

Зеленський бачить главою МЗС Кулебу, а Пристайка – віцепрем'єром з євроінтеграції, – депутат

Анна Рудык
Вадим Пристайко , МЗС України, Дмитро Кулеба, Ірина Верещук
Володимир Зеленський у Раді. Скріншот: трансляція
Володимир Зеленський у Раді. Скріншот: трансляція

Президент Володимир Зеленський має намір запропонувати віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулебу на посаду міністра закордонних справ, міністра закордонних справ Вадима Пристайка - на посаду віцепрем'єра з євроінтеграції.

Про це повідомила депутат Верховної Ради від "Слуги народу" Ірина Верещук, передають Українські Новини.

"Все-таки побачили, що не можна голосувати за одну людину в якості віцепрем'єра з питань європейської інтеграції та міністра закордонних справ, а тому міністром закордонних справ, я сподіваюся, буде пан Кулеба, а міністром з питань європейської інтеграції буде пан Пристайко", - сказала вона.

Раніше команда Зеленського планувала запропонувати Раді поєднати посаду міністра закордонних справ і віцепрем'єра і призначити на неї Кулебу.

Як повідомляли Українські Новини, у "Слуги народу" розповіли, скільки кандидатів відсутні в новому Кабміні.

Також Зеленський виступав у Раді, де мають розглядати новий Кабмін.

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