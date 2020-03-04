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04 березня 2020, середа, 16:33 34
Президент 2020-03-04T19:00:04+02:00
Українські Новини
Реальний план щодо підвищення пенсій відсутній, - Зеленський

Реальний план щодо підвищення пенсій відсутній, - Зеленський

Анна Рудык
Верховна Рада, Пенсії, Володимир Зеленський, підвищення пенсій
Володимир Зеленський у Раді. Скріншот: трансляція
Володимир Зеленський у Раді. Скріншот: трансляція

Президент Володимир Зеленський під час виступу в Раді зазначає, що реальний план з підвищення пенсій відсутній.

Про це він повідомив в ході виступу у Верховній Раді, передають Українські Новини.

"Реальний план з підвищення пенсій, на жаль, відсутній. Більша частина пенсіонерів отримують менше 2 тис. гривень. Індексація пенсій не проведена", - сказав він.

Крім того, Президент зазначив, що Пенсійний фонд залишається величезною неефективною машиною, яка на своє утримання проїдає 5 млрд гривень.

"Програма підвищення пенсій для людей 80 років поки що нереалізована, ми стільки за це боремося", - додав Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня Президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді розповів про те, скільки недоотримав бюджет коштів через контрабанду.

Тим часом Верховна Рада відкрила позачергове пленарне засідання для розгляду питання щодо Кабінету Міністрів та заслуховування звіту правоохоронців. У залі присутній Президент Володимир Зеленський, а також члени Кабміну на чолі з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

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