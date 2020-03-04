Стали известны крупнейшие получатели НДС в феврале

В то время, как Налоговая в феврале собрала на 2,5 млрд гривен больше плана, компании "Кернел-Трейд", ММК им. Ильича и "Арселор Миттал Кривой Рог" получили наибольший объем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в феврале.

Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.

В пятерку компаний, которым были возмещены самые большие суммы НДС, вошли: "Кернел-Трейд" – 1 075,846 млн гривен, ММК им. Ильича – 604,172 млн гривен, "Арселор Миттал Кривой Рог" – 579,195 млн гривен, "АДМ Юкрейн" – 428,027 млн гривен и "Азовсталь" – 421,043 млн гривен.

Объем возмещения НДС в феврале составил 10,807 млрд гривен.

Наибольшие суммы возмещения были выплачены налогоплательщикам Киева – 8,797 млрд гривен, Запорожской области – 229,493 млн гривен, Львовской области – 168,717 млн гривен и Харьковской области – 165,411 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, 1 апреля 2017 Министерство финансов запустило электронный реестр заявлений на возмещение налога на добавленную стоимость в тестовом режиме.

В феврале 2020 года государственный бюджет по доходам выполнен на 93,7%.

В декабре государственный бюджет перевыполнен по доходам на 28,8%, или на 22 млрд гривен, а в 2019 году в целом недовыполнен по доходам на 3,4% или на 35,3 млрд гривен.