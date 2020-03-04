Три кандидати відмовилися від посад в уряді Шмигаля, - ЗМІ

Віце-прем'єр Денис Шмигаль, якого у вівторок ввечері, 3 березня, президент України Володимир Зеленський запропонував на посаду прем'єр-міністра України, на зустрічі з головами фракцій Верховної Ради повідомив, що кілька людей відмовилися від посад в його уряді.

Зокрема, це стосується Олега Коростельова (можливий міністр промислового розвитку і оборонного комплексу), Романа Жуковського (можливий глава Мінекономіки) та Тимофія Мілованова (МінАПК).

Про це у середу, 4 березня, повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, пише "Страна.

"Шмигаль на зустрічі з главами фракцій сказав, що Коростильов, Жуковський і Милованов відмовилися від запропонованих їм посад в його уряді", - написав Олексій Гончаренко.

Підтверджує цю інформацію "Українська правда". Зокрема, про це повідомили співрозмовники видання у фракції "Слуга народу".

"Милованов кілька хвилин тому сказав "ні". Жуковський за ніч теж відмовився. За кого голосувати, не ясно", - повідомило джерело.

Як повідомляли Українські Новини, ЗМІ повідомляли, що Верховна Рада в середу розгляне відставку Гончарука.

3 березня, ввечері у Верховній Раді, де проходить збір фракції "Слуга народу", і було запропоновано призначити Дениса Шмигаля прем'єр-міністром, президент Володимир Зеленський пропонує на посаду міністра економіки Романа Жуковського, міністра фінансів Ігоря Уманського, міністра закордонних справ - віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулебу, міністра оборони - Андрія Тарана.