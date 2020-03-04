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04 марта 2020, среда, 10:43 47
Экономика 2020-03-04T10:50:01+02:00
Українські Новини
Мобоператор считает основным риском деятельности в Украине колебания курса доллара

Мобоператор считает основным риском деятельности в Украине колебания курса доллара

Елена Литвин
Мобильный оператор, курс доллара, Vodafone Украина, Курс доллара к гривне
Курс валют. Курс доллара. Валюта. Фото: pixabay
Курс валют. Курс доллара. Валюта. Фото: pixabay

Оператор мобильной связи компания "Vodafone Украина" (ЧАО "ВФ Украина", ранее – "МТС-Украина", Киев) считает основным риском деятельности в Украине колебания курса доллара.

Об этом сообщила генеральный исполнительный директор компании Ольга Устинова в ходе пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Основные риски, которые мы видим, - это курс доллара. Потому что оборудование, которое мы закупаем, – не в украинской валюте. А деньги, которые мы собираем от абонентов, номинированы в гривне", - сказала она.

При этом Устинова отметила, что компания управляет инвестициями в период курсовых колебаний уже на протяжении 7 лет, поэтому имеет в данном направлении уникальную экспертизу.

Она также считает, что возможный финансовый кризис не окажет сильного влияния на работу компании.

Устинова ожидает, что ARPU (показатель дохода на одного абонента) в 2020 году или в середине 2021 года достигнет около 3-3,5 доллара.

Как сообщали Українськi Новини, на 4 марта Нацбанк понизил курс гривны до 24,9386 UAH/USD.

Тем временем украинские банкиры утверждают, что курс гривны в ближайшее время может зависеть от распространения коронавируса и его влияния на мировую экономику.

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