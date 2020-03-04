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04 марта 2020, среда, 10:15 10
Судебная власть 2020-03-04T10:16:12+02:00
Українські Новини
Судью Харьковской области Попович освободили от ответственности в деле о декларировании недостоверной информац

Судью Харьковской области Попович освободили от ответственности в деле о декларировании недостоверной информац

Елизавета Драбкина
Судья, Высший антикоррупционный суд, Недостоверное декларирование доходов
Высший антикоррупционный суд Украины Фото: slovoidilo.ua
Высший антикоррупционный суд Украины Фото: slovoidilo.ua

Высший антикоррупционный суд освободил судью хозяйственного суда Харьковской области Ирину Попович от уголовной ответственности по делу о декларировании недостоверной информации.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Попович была освобождена от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного кодекса, в связи с истечением сроков давности.

Уголовное производство по обвинению Попович в декларировании недостоверной информации было решено закрыть.

Суд отменил арест на имущество, в частности планшетный компьютер, телефоны, автомобиль Mercedes Benz Geländewagen, которым пользуется ее муж.

Также суд вернул Попович имущество, которое было признано вещественными доказательствами и хранилось в камере вещественных доказательств Национального антикоррупционного бюро, в том числе флеш-накопители.

Постановление вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такова не была подана.

Постановление может быть обжаловано в Апелляционной палате Антикоррупционного суда.

Апелляционная жалоба подается в течение 7 дней со дня объявления постановления.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ расследовало данное уголовное производство с декабря 2016 года.

В октябре Антикоррупционный суд вынес первый приговор. Он стал обвинительным.

В феврале Высший антикоррупционный суд оштрафовал бывшего депутата Верховной Рады Геннадия Бобова (группа "Партия "Відрождення") на 51 тыс. гривен за недекларирование 52 млн гривен финансовых обязательств.

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