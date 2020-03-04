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04 марта 2020, среда, 09:55 19
Экономика 2020-03-04T10:04:14+02:00
Українські Новини
Энергосообщество расследует злоупотребление ДТЭК монопольным положением в "Бурштынском энергоострове"

Энергосообщество расследует злоупотребление ДТЭК монопольным положением в "Бурштынском энергоострове"

Григорий Яковенко
АМКУ, ДТЭК, Энергосообщество, Монопольное положение, +
ДТЭК. Фото: oilreview.kiev.ua
ДТЭК. Фото: oilreview.kiev.ua

Секретариат Энергетического сообщества и Антимонопольный комитет (АМКУ) проведут расследование касательно злоупотребления энергохолдингом ДТЭК монопольным положением в Бурштынском "энергоострове".

Об этом говорится в сообщении секретариата Энергетического сообщества, передают Українські Новини.

"В секретариат Энергосообщества поступила жалоба на злоупотребление доминирующим положением на Бурштынском "энергоострове" со стороны ДТЭК, крупнейшем частном производителе электроэнергии в Украине. Предположительно, ДТЭК значительно сокращает импорт электроэнергии из Словакии в Бурштынский "энергоостров", не используя назначенные ему трансграничные пропускные способности", - говорится в нем.

Отмечается, что такими действиями ДТЭК создает дефицит электроэнергии, доступной к продаже на рынке "на сутки вперед", и в то же время предлагает больше электроэнергии на балансирующем рынке, где цены выше.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Герус заявлял, что ДТЭК искусственно создала дефицит электроэнергии на "рынке на сутки вперед", что заставляет покупателей покупать электроэнергии завышенной на 15% цене. Также представитель ДТЭК опроверг обвинения АМКУ в монополизме в Бурштынском энергоострове.

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