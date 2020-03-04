Сьогодні Рада розгляне питання про діяльність Кабміну, МВС та СБУ

Після того, як увечері в Раді пройшло засідання фракції "Слуга народу", на якому Володимир Зеленський запропонував призначити Дениса Шмигаля прем'єр-міністром, Верховна Рада на засіданні у середу, 4 березня, розгляне питання діяльності Кабінету Міністрів, Служби безпеки України (СБУ) і Міністерства внутрішніх справ.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

На ранковому засіданні Рада продовжить розглядати у другому читанні законопроєкт №2178-10 про запуск ринку землі.

До цього парламент розглянув 2 293 з 4 018 поправок до законопроєкту.

У порядку денному позачергового засідання, яке починається о 16:00, вказані питання діяльності Кабінету Міністрів, Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України.

Розглядатимуться питання діяльності Держбюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро, Офісу генпрокурора у сфері подолання корупції та зміцнення правопорядку.

Крім того, Рада розгляне законопроекти №3003 про схвалення допуску в Україну іноземних військових підрозділів для участі в багатонаціональних навчаннях у 2020 році та №3015 про поділ посад головнокомандувача і начальника Генерального штабу Збройних сил та встановлення його з 1 березня 2020 року замість 1 січня 2021 року, а також законопроєкт №2500 про зміну законодавства у зв'язку з прийняттям закону "Про протидію корупції" та №0025 про ратифікацію угоди з Францією про посилення морської безпеки України.

Як повідомляли Українські Новини, 3 лютого Президент Володимир Зеленський запропонував запропонував кандидатури в новий Кабмін.

Тим часом, проти відставки Гончарука у "Слуги народу" виступили лише троє депутатів.