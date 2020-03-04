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04 березня 2020, середа, 08:47 27
Верховна Рада і партії 2020-03-04T11:00:04+02:00
Українські Новини
Сьогодні Рада розгляне питання про діяльність Кабміну, МВС та СБУ

Сьогодні Рада розгляне питання про діяльність Кабміну, МВС та СБУ

Ярина Вацяк
Рада, Порядок денний, Відставка уряду, позачергови засідання
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу

Після того, як увечері в Раді пройшло засідання фракції "Слуга народу", на якому Володимир Зеленський запропонував призначити Дениса Шмигаля прем'єр-міністром, Верховна Рада на засіданні у середу, 4 березня, розгляне питання діяльності Кабінету Міністрів, Служби безпеки України (СБУ) і Міністерства внутрішніх справ.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

На ранковому засіданні Рада продовжить розглядати у другому читанні законопроєкт №2178-10 про запуск ринку землі.

До цього парламент розглянув 2 293 з 4 018 поправок до законопроєкту.

У порядку денному позачергового засідання, яке починається о 16:00, вказані питання діяльності Кабінету Міністрів, Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України.

Розглядатимуться питання діяльності Держбюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро, Офісу генпрокурора у сфері подолання корупції та зміцнення правопорядку.

Крім того, Рада розгляне законопроекти №3003 про схвалення допуску в Україну іноземних військових підрозділів для участі в багатонаціональних навчаннях у 2020 році та №3015 про поділ посад головнокомандувача і начальника Генерального штабу Збройних сил та встановлення його з 1 березня 2020 року замість 1 січня 2021 року, а також законопроєкт №2500 про зміну законодавства у зв'язку з прийняттям закону "Про протидію корупції" та №0025 про ратифікацію угоди з Францією про посилення морської безпеки України.

Як повідомляли Українські Новини, 3 лютого Президент Володимир Зеленський запропонував запропонував кандидатури в новий Кабмін.

Тим часом, проти відставки Гончарука у "Слуги народу" виступили лише троє депутатів.

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