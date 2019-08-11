Что читают Цукерберг и Кук: топ-менеджеры рассказали, какие книги их впечатлили этим летом

Репортер NBC Дилан Байерс в рамках своей рассылки опросил руководителей крупных компаний Кремниевой долины о книгах, которые они читают летом, и составил соответствующий список, пишет AIN.UA.\r\nТим Кук, гендиректор Apple\r\n"Продавец обуви", Фил Найт. Мемуары основателя Nike о компании и ее пути к успеху. По словам Кука, это "лучшая бизнес-книга века".\r\n"Когда дыхание растворяется в воздухе", Пол Калантили. Книга о человеке с раком легких, который ищет смысл жизни. Кук говорит, что это "лучшая книга о переосмыслении жизни и ценностей".\r\nМарк Цукерберг, гендиректор Facebook\r\nThe Last Days of Night, Грэм Мур. Роман от сценариста фильма "Имитация" о том, кто на самом деле изобрел лампу. В книге рассказываются истории Николы Теслы, Томаса Эдисона и Джорджа Вестингауза.\r\nПримечательно, что Марка Цукерберга раскритиковали за рекомендацию этой книги. Ряд журналистов заметили, что основатель Facebook, которого в последнее время все чаще обвиняют в монополизации рынка, советует книгу об изобретателе, который вытесняет своих конкурентов из бизнеса, чтобы защитить свою монополию.\r\nШерил Сэндберг, операционный директор Facebook\r\n"Момент подъема", Мелинда Гейтс. В книге Гейтс объясняет на примере исследований и своего опыта, как расширение прав и возможностей для женщин может изменить мир. \r\nРоберт Айгер, гендиректор Disney\r\nThe Second Mountain, Дэвид Брукс. Колумнист New York Times размышляет о том, как вести осмысленную жизнь в эгоцентричном мире.\r\nПлюс: серия книг о Горацио Хорнблоуэре от С. С. Форестера и "Hot, Flat, and Crowded" авторства Томаса Фридмана\r\nСтив Берк, гендиректор NBCUniversal\r\nThomas Jefferson: The Art of Power, Джон Мичем. Работа, в которой лауреат Пулитцеровской премии исследует жизнь политика Томаса Джефферсона, его понимание власти и страсть к народному правительству.\r\nДон Острофф, операционный директор Spotify\r\nEducated: A Memoir, Тара Уэстовер. Книга о молодой девушке, которая не ходила в школу, но не сдалась и получила докторскую степень в Кембриджском университете. Острофф называет это "прекрасной книгой о семье, трагедии и надежде".\r\nПлюс: Острофф также рекомендует новый подкаст The Clearing, который она описывает как "потрясающую историю о женщине, которая понимает, что ее отец был серийным убийцей".\r\nЭван Шпигель, гендиректор Snap\r\nMortal Republic, Эдварт Воттс. Новая история падения Римской республики, которая объясняет, почему Рим обменял свободу на самодержавие, и дает предупреждающие знаки для США в XXI веке.\r\nРичард Преплер, бывший гендиректор HBO\r\nOur Man, Джордж Пакер. Портрет экстраординарного и глубоко испорченного дипломата Ричарда Холбрука, его карьере в иностранных делах и элитных сферах общества, в которых он обитал.\r\nДжимми Питаро, президент ESPN\r\nThe Sixth Man, Андре Игуодала. В своих мемуарах бывших нападающий баскетбольной команды Golden State Warriors рассказывает о своей жизни на площадке и вне ее пределах, инвестициях и борьбой с расизмом.\r\nРуперт Мердок, председатель совета в Fox и NewsCorp\r\nWhen Pride Still Mattered, Дэвид Маранисс. Книга, изданная почти два десятилетия назад, исследует человека и миф, которые превратили футбол в метафору американского опыта.\r\nПлюс: "Альфред Хичкок", Питер Акройд; "Picasso: Creator And Destroyer", Арианна Хаффингтон; "Born Standing Up: A Comic’s Life", Стив Мартин.\r\nРанее Українські Новини писали о 7 самых ярких книжных новинок украинских и мировых писателей.\r\nТакже Петр Порошенко назвал 6 знаковых для него книг, которые рекомендует почитать украинцам.\r\nВ 2018 лучшими книгами Украины стали Евангелие и Апостол.