Греция получила 700 млн евро помощи на борьбу с тысячами беженцев на границе

В связи с обострением ситуации на границе Евросоюза с Турцией, где тысячи беженцев пытаются пересечь границу, ЕС выделит Греции 700 млн евро финансовой помощи. Финпомощь выделена на усиление охраны границ, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время поездки к турецко-греческой границе во вторник, 3 марта.

В свою очередь, европейская пограничная служба Frontex направит к греческим границам дополнительные суда береговой охраны, самолет и несколько сотен специалистов, пишет DW.

"Те, кто намерены испытать единство Европы, будет разочарованы", - подчеркнула фон дер Ляйен. Глава Еврокомиссии особо выделила солидарность остальных стран ЕС с Грецией.

Между тем председатель Европейского совета Шарль Мишель, также участвующий в поездке, призвал власти Турции придерживаться соглашения о беженцах, заключенного с ЕС в 2016 году. Так глава Евросовета отреагировал на слова турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который 29 февраля заявил, что власти Турции открыли границы для беженцев из Сирии в ЕС.

С тех пор тысячи мигрантов пытаются попасть на территорию Евросоюза. Это привело к столкновениям с греческой полицией, которая применила водометы и слезоточивый газ, чтобы сдержать поток мигрантов из Турции. По оценке ООН, Турция приняла около 3,6 миллиона беженцев из Сирии.

В свою очередь, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал мигрантов воздержаться от нелегального пересечения границ, поскольку это несет угрозу безопасности республики. Греция уже "приютила сотни тысяч" беженцев, подчеркнул он.

Анкаре необходимо помочь в разрешении вопроса с мигрантами, признал Мицотакис. Однако ни Афины, ни Брюссель не должны позволять шантажировать себя, подчеркнул греческий премьер.

Обострение ситуации на внешних границах ЕС - в центре внимания и в Берлине. Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) высказалась за создание на севере Сирии зоны безопасности для беженцев. Ранее с аналогичным предложением выступила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer).

Как сообщали Українські Новини, в то время, как между Турцией и Сирией возник военный конфликт, правоохранители Греции с помощью слезоточивого газа разоганли около 500 беженцев, которые пытались попасть в Евросоюз через -восточную сухопутную границу Греции с Турцией.