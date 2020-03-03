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03 марта 2020, вторник, 18:18 45
Силовые структуры 2020-03-03T18:19:53+02:00
Українські Новини
Полиция в Греции отпустила экс-депутата Рады Мельничука

Полиция в Греции отпустила экс-депутата Рады Мельничука

Елизавета Кесельман
Греция, Сергей Мельничук, Арест Мельничука, Арест чиновика
Сергей Мельничук Фото: YouTube
Сергей Мельничук Фото: YouTube

Полиция отпустила бывшего депутата Верховной Рады Сергея Мельничука (внефракционный), ранее задержанного в Греции по запросу России.

Об этом он сообщил в своем видеообращении в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Наконец-то свобода. Посольство сработало и адвокат, своевременно подали документы, и все решилось", - сказал он.

Также Мельничук отметил, что он намерен подать иск против российских каналов, которые, по его словам, вели пропаганду против Украины.

Как сообщали Українські Новини, экс-депутата Рады Мельничука перевели в Салоники (Греция) для рассмотрения его дела прокурором.

2 марта Интерпол решил пересмотреть запрос России о его задержании.

Кроме того, Жена задержанного Сергея Мельничука отказалась возвращаться с ребенком в Украину и была перевезена с ним в Салоники 3 марта.

Департамент консульской службы МИД, консульство Украины в Салониках и посольство Украины в Греции держали дело Мельничука на особом контроле и предоставляли его семье всестороннее содействие и помощь.

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