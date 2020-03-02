Жена задержанного Мельничука не хочет возвращаться с ребенком в Украину и будет перевезена с ним в Салоники 3

Супруга задержанного в Греции бывшего депутата Верховной Рады Сергея Мельничука (внефракционный) отказалась от возвращения с ребенком в Украину и будет перемещена в Салоники (Греция), куда задержанного 3 марта переведут для рассмотрения его дела прокурором.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

"Жене задержанного было предложено сегодняшним авиарейсом "Салоники - Киев" вернуться в Украину, однако она отказалась. В этой связи консул предложил госпоже Мельничук перевезти ее вместе с ребенком в Салоники и разместить их в гостинице, поскольку завтра, 03.03.2020, Мельничук будет переведен в этот город", - сказано в ответе на запрос агенства.

На данный момент Мельничук и его семья находятся в управлении полиции в Серресе.

"Консул получил заверения начальника управления полиции, что права Мельничука не нарушены, состояние здоровья удовлетворительное, наш гражданин обеспечен всем необходимым... Состояние здоровья госпожи Мельничук и ребенка нормальное, они обеспечены всем необходимым", - говорится в ответе.

В управлении полиции также находится консул вместе с переводчиком и адвокатом Мельничука для обсуждения вопросов встречи 3 марта с прокурором, который рассмотрит дело Мельничука и вынесет решение.

"Утром 3 марта запланирована встреча с прокурором г. Салоники, который рассмотрит дело задержанного и примет решение об освобождении или мере пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Департамент консульской службы МИД, консульство Украины в Салониках и посольство Украины в Греции держат дело Мельничука на особом контроле и предоставляют его семье всестороннее содействие и помощь.

Как сообщали Українськi Новини, 1 марта Мельничук был задержан в Греции.

В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Интерпол решил пересмотреть запрос России об объявлении в розыск и задержании Мельничука.