подписаться на рассылку
24.25 24.7
26.65 27.25
˟
  • Новости
  • Политика
  • Жена задержанного Мельничука не хочет возвращаться с ребенком в Украину и будет перевезена с ним в Салоники 3 марта
02 марта 2020, понедельник, 18:18 297
Политика 2020-03-02T18:18:25+02:00
Українські Новини
Жена задержанного Мельничука не хочет возвращаться с ребенком в Украину и будет перевезена с ним в Салоники 3

Жена задержанного Мельничука не хочет возвращаться с ребенком в Украину и будет перевезена с ним в Салоники 3 марта

Елизавета Кесельман
Греция, Салоники, Мельничук, Арест Мельничука
Сергей Мельничук Фото: YouTube
Сергей Мельничук Фото: YouTube

Супруга задержанного в Греции бывшего депутата Верховной Рады Сергея Мельничука (внефракционный) отказалась от возвращения с ребенком в Украину и будет перемещена в Салоники (Греция), куда задержанного 3 марта переведут для рассмотрения его дела прокурором.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

"Жене задержанного было предложено сегодняшним авиарейсом "Салоники - Киев" вернуться в Украину, однако она отказалась. В этой связи консул предложил госпоже Мельничук перевезти ее вместе с ребенком в Салоники и разместить их в гостинице, поскольку завтра, 03.03.2020, Мельничук будет переведен в этот город", - сказано в ответе на запрос агенства.

На данный момент Мельничук и его семья находятся в управлении полиции в Серресе.

"Консул получил заверения начальника управления полиции, что права Мельничука не нарушены, состояние здоровья удовлетворительное, наш гражданин обеспечен всем необходимым... Состояние здоровья госпожи Мельничук и ребенка нормальное, они обеспечены всем необходимым", - говорится в ответе.

В управлении полиции также находится консул вместе с переводчиком и адвокатом Мельничука для обсуждения вопросов встречи 3 марта с прокурором, который рассмотрит дело Мельничука и вынесет решение.

"Утром 3 марта запланирована встреча с прокурором г. Салоники, который рассмотрит дело задержанного и примет решение об освобождении или мере пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Департамент консульской службы МИД, консульство Украины в Салониках и посольство Украины в Греции держат дело Мельничука на особом контроле и предоставляют его семье всестороннее содействие и помощь.

Как сообщали Українськi Новини, 1 марта Мельничук был задержан в Греции.

В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Интерпол решил пересмотреть запрос России об объявлении в розыск и задержании Мельничука.

Больше новостей о: Греция Салоники Мельничук Арест Мельничука

Лещенко и Мельничук подрались в Раде...
Популярный греческий курортный город затопили масш...
В Греции перевернулась лодка с беженцами, в резуль...
Интерпол решил пересмотреть запрос России о задерж...
В Украине четырех людей проверяют на коронавирус, — Минздрав
Гончарук не собирается уходить в отставку
Новости
Уволенная Зеленским экс-чиновница против методики "Укравтодора" по проведению тендеров, – СМИ 19:12
Стало известно, когда в Киеве самое масштабное ЛГБТ - событие страны 19:11
В Кабмине хотят сажать до 8 лет за ложные сообщения о взрыве и поджоге 19:09
На границе с Россией украинцев заворачивают из-за отсутствия загранпаспортов 18:54
Работник ВОЗ в Иране заразился коронавирусом 18:52
больше новостей
Сегодня начнется индексация пенсий: кому повысят выплаты 06:00
В Запорожской области определили место для временной обсервации контактирующих с больными коронавирусом 20:42
Доллары продавать не стоит: экономисты предупредили об изменении курса валют в марте 05:50
В Китае из-за коронавируса на четверть снизился уровень смога 18:44
В Украине с сегодняшнего дня подорожали билеты на поезда 10:44
больше новостей
В Украине с сегодняшнего дня подорожали билеты на поезда 10:44
НАБУ закрыло дело о декларировании недостоверной информации Гонтаревой 15:38
Ярош хочет отправить добровольцев на "турецко-сирийский фронт" 17:15
Решения об индексации пенсий еще нет, - Гончарук 11:38
В Запорожской области определили место для временной обсервации контактирующих с больными коронавирусом 20:42
больше новостей
Решения об индексации пенсий еще нет, - Гончарук
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok