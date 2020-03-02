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02 марта 2020, понедельник, 16:41 638
Силовые структуры 2020-03-02T16:41:54+02:00
Українські Новини
Интерпол решил пересмотреть запрос России о задержании экс-депутата Рады Мельничука

Интерпол решил пересмотреть запрос России о задержании экс-депутата Рады Мельничука

Елизавета Кесельман
Интерпол, Сергей Мельничук, Арест чиновника, Арест Мельничука
Интерпол. Фото: twitter.com/INTERPOL_HQ
Интерпол. Фото: twitter.com/INTERPOL_HQ

Интерпол решил пересмотреть запрос России об объявлении в розыск и задержании бывшего депутата Верховной Рады Сергея Мельничука (внефракционный).

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел на странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

МВД и Национальное центральное бюро Интерпола Национальной полиции Украины заявило о недопустимости злоупотребления инструментами Интерпола согласно ст.3 (запрет политически мотивированного преследования лиц) Устава этой организации.

Министр внутренних дел Арсен Аваков завил, что Россия постоянно злоупотребляет инструментами Интерпола для незаконного преследования в других странах мира украинских граждан, которые противодействовали вооруженной агрессии в Крыму, на территории Донецкой и Луганской областей.

Он считает, что задержание Мельничука было осуществлено по сфабрикованному обвинению в якобы причастности к убийству в апреле 2014 года в Ростовской области (Россия).

Аваков обратился к генеральному секретарю Интерпола Юргену Штоку о необходимости выработки действенного механизма блокировки злоупотребления Россией своими правами как государства-члена организации.

Как сообщали Українські Новини, в июне 2015 года Рада отказалась поддержать арест Мельничука. 

1 марта Интерпол задержал экс-депутата Рады Мельничука по запросу России.

 

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