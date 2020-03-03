Морякам будут оформлять удостоверения личности: где и когда это можно сделать

Министерство инфраструктуры, которое планирует возродить плановый техосмотр автомобилей, запустит оформление удостоверяющих личность документов морякам в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) с 1 июня.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українські Новини.

Согласно соответствующему постановлению, оформить удостоверение личности моряка можно будет в ЦПАУ.

Также Мининфраструктуры вводит прозрачный механизм по оформлению удостоверения личности моряка через сервисные центры морского и речного транспорта.

Отмечается, в ближайшее время будет внедрен электронный сервис для моряков.

Как сообщали Українські Новини, в декабре 2019 года Верховна Рада установила закон об оформлении документов, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины, гражданам, проживающим в зоне антитеррористической операции/операции Объединенных сил, по месту обращения.

Тем временем с появлением нового государственного приложения "Дія", пассажиры при посадке в поезд могут предъявлять электронное удостоверение и их обязаны будут пропустить.