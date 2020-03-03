На фоне вспышки коронавируса во Франции массово скупают роман "Чума" Камю

Во Франции, где на сегодня зафиксирован 191 случай заражения COVID-19, с начала февраля 2020 года на фоне распространения эпидемии коронавируса выросли продажи романа Альбера Камю "Чума".

Об этом сообщает французский телеканал BFM TV со ссылкой на данные Edistats.

В сообщении отмечается, что продажи романа выросли сначала в Китае, а потом во всем мире.

Une hausse des ventes de "La Peste" de Camus @Folio_livres durant les 8 premières semaines de 2020! Voici la comparaison des ventes de cet ouvrage en 2019 et 2020. @Lactualite donne envie de relire certains classiques ! pic.twitter.com/yBFbOwAMXs — Edistat (@edistat_actu) March 2, 2020

В частности, в последнюю неделю февраля продажи экземпляров романа от издательства Folio составили около 1700 экземпляров против 450 за такой же период 2019 года.

Рост продаж романа "Чума" наблюдают и в Италии. Как сообщает источник, там самое известное произведение Камю стали покупать в три раза чаще.

Роман Альбера Камю "Чума" был издан в 1947 году под впечатлением от распространения идей нацизма, который называли "коричневой чумой". В романе они принимают конкретную форму болезни — чумы, — охватившей город Оран во Французском Алжире. В "Чуме" описано, как возникает, распространяется и постепенно спадает эпидемия, и как местыне жители, в том числе врачи, пытаются ей противостоять.

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