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03 марта 2020, вторник, 14:20 24
Европа 2020-03-03T14:33:07+02:00
Українські Новини
На фоне вспышки коронавируса во Франции массово скупают роман "Чума" Камю

На фоне вспышки коронавируса во Франции массово скупают роман "Чума" Камю

Кира Молчанова
Франция, Книги, Коронавирус, коронавирус в Европе
Обложка украинского издания романа. Фото: сайт Folio
Обложка украинского издания романа. Фото: сайт Folio

Во Франции, где на сегодня зафиксирован 191 случай заражения COVID-19, с начала февраля 2020 года на фоне распространения эпидемии коронавируса выросли продажи романа Альбера Камю "Чума".

Об этом сообщает французский телеканал BFM TV со ссылкой на данные Edistats.

В сообщении отмечается, что продажи романа выросли сначала в Китае, а потом во всем мире.

В частности, в последнюю неделю февраля продажи экземпляров романа от издательства Folio составили около 1700 экземпляров против 450 за такой же период 2019 года.

Рост продаж романа "Чума" наблюдают и в Италии. Как сообщает источник, там самое известное произведение Камю стали покупать в три раза чаще.

Роман Альбера Камю "Чума" был издан в 1947 году под впечатлением от распространения идей нацизма, который называли "коричневой чумой". В романе они принимают конкретную форму болезни — чумы, — охватившей город Оран во Французском Алжире. В "Чуме" описано, как возникает, распространяется и постепенно спадает эпидемия, и как местыне жители, в том числе врачи, пытаются ей противостоять.

Как сообщали Українські Новини, 3 марта в Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом. Заболел житель Черновцов, который до этого был в Италии.

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