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03 марта 2020, вторник, 13:57 17
Экономика 2020-03-03T13:57:55+02:00
Українські Новини
"Укрпочта" похвасталась прибылью, которую получила в виде дотации из госбюджета

"Укрпочта" похвасталась прибылью, которую получила в виде дотации из госбюджета

Александр Дмитриенко
Прибыль, Укрпочта, Игорь Смелянский, Укрпочта зарплата
Укрпошта Укрпочта Фото: YouTube
Укрпошта Укрпочта Фото: YouTube

После убытка по итогам 2018 года в размере 0,5 млрд гривен, акционерное общество "Укрпочта" отчиталось о прибыли в 2019 году в размере 496,419 млн гривен. Ранее в ответ на запрос Українських Новин "Укрпочта" сообщила, что в 2019 году получила 500 млн гривен дотаций из государственного бюджета на компенсацию расходов по выплате и доставке пенсий и денежной помощи населению. При этом в "Укрпочте" не назвали сумму, выделенную Пенсионным фондом Украины на компенсацию потерь "Укрпочты" за предоставление услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи населению.

Таким образом, дотации Укрпочты из госбюджета превысили прибыль за 2019 год.

Согласно информации на сайте компании, ее чистый доход в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличился на 18,74%, или на 1,273 млрд гривен до 8,065 млрд гривен.

За 2019 год "Укрпочта" получила  607 млн гривен чистой прибыли до налогообложения.

В прошлом году доходы от письменной корреспонденции и мелких пакетов выросли на 23,9%, посылок - на 22,8%, платежей - на 20,5%, периодических изданий - на 6,5%.

Также компания в 2019 году получила 69 млн гривен дохода от сдачи в аренду недвижимости, что вдвое больше, чем в 2018 году.

Расходы на оплату труда по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 411,3 млн гривен и составили 4,7 млрд гривен.

Средняя зарплата сотрудников в эквиваленте полной занятости в 2019 году выросла на 18% до 7443,1 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, по итогам 2019 года Пенсионный фонд увеличил выплаты компании "Укрпочта" за услуги по выплате и доставке пенсий на 7% до 1,485 млрд гривен.

При этом генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский признался, что в декабре получил зарплату более 1 миллиона гривен.

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